Чудо Развожаева, в Севастополе через 12 часов после завершения голосования начала расти явка

Севастополь продемонстрировал чудеса электоральной активности. В городе, где в первые дни плебесцита голосовали хуже всех в ЮФО, за три часа показали явку, сравнимую с предыдущим суточным голосованием.

Как уже сообщал «Новый День», 1 июля явка к полудню с учетом предыдущих 6 дней голосования составляла 51,31%, потом резко рванула вверх – 57,74% к 15 часам. То есть за 3 часа на участки пришли почти 6,5% севастопольцев. А потом – еще более 7%.

То есть, в городе за первые 3 дня в голосовании приняли участие 28% имеющих право голоса. После этого Севизбирком перестал публиковать ежедневные данные, но по данным полпредства ЮФО к 1 июля проголосовало 48,2% (в среднем по 8% в день). А в последний день плебисцита явка составила более 18% – итоговый результат, по данным Севизбиркома, 66,4%. Удивительный показатель даже с учетом Черноморского флота.

Кстати, военные, проголосовав в полном составе, обеспечили не менее 12% голосов – и это без членов семей.

При этом, в городе дольше других считали явку: вот таблица на 21:30 Москвы – Крым, в котором имеющих право голоса почти в 5 раз больше, пришедших на участки уже посчитал, а Севастополь – нет.

Возможно, потому, что явка в городе продолжает расти до сих пор: вот результаты, опубликованные ЦИК РФ сегодня утром (скриншот сделан в 7 утра):

А это – данные Севизбиркома на 9:44 2 июля:

Возвращаемся на страницу ЦИК – она еще не обновлена:

И теперь обновляем:

Через некоторое время «подтягивается» и Севизбирком:

Иными словами, число избирателей в Севастополе за последние 4 часа (напомним, голосование завершилось в 20:00 1 июля, то есть 14 часов назад) чудесным образом выросло с 284 тысяч 39 до 326 тысяч 520, то есть на 42 тысячи 481 человека, или 15%.

Выросло и число выданных для голосования бюллетеней: со 184 тысяч 827 до 216 тысяч 583 – на 31 тысячу 756, или 17,18%. Соответственно подросла и явка: если по утренним цифрам она составляла 65%, то сейчас – 66,3%.

Впрочем, ничего удивительного, ведь врио губернатора Михаил Развожаев еще вчера днем (когда ЦИК фиксировал только чуть более 57%) говорил: «На 15.00 подведены итоги. Севастополь за все дни голосования проголосовали практически 60% наших избирателей». Не мог же он, во-первых, врать, а во-вторых, рост проголосовавших за последние 7 часов волеизъявления всего на 5% выглядит как-то не очень. 6,3% – это более внушительно.

А вот продемонстрированный существенный рост числа избирателей и явки сегодня утром и вправду впечатляет.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 02.07.20

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