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Протесты против QR-кодов

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NewDayNews.ru

Среда, 24 ноября 2021, 10:55 мск

Новости Крым

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«В этом нет ничего страшного»: в Крыму поддержали введение QR-кодов на транспорте

Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс высказался за введение QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Он назвал эту меру оправданной.

По словам парламентария, система QR-кодов «направлена на обеспечение безопасности наших граждан и снижение риска заражения». Более того, как уверяет депутат, QR-коды являются «гарантией того, что человек не заболеет и обезопасит себя от возможной трагедии» (цитаты по РИА «Новости»). «Ничего в этом страшного нет», – считает он. Фикс напомнил, что в Крыму QR-коды ввели только для общественных мест.

Ранее бывший прокурор Крым, экс-депутат Госдумы, а ныне посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская выступила против введения QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Она заявила, что «QR-коды нарушают не только Конституцию», а «нарушают вообще базовые права человечества», закрепленные во всеобщей декларации прав человека, принятой 10 декабря 1948 года.

Напомним, 12 ноября правительство России внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном наличии QR-кодов при посещении магазинов, ресторанов и других общественных мест, а также для поездок на авиа- и железнодорожном транспорте. Рассмотрение документов в парламенте планируется в середине декабря.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, законопроекты о QR-кодах направят на получение заключений в регионы, в Общественную и Счетную палаты, а также в Совет Федерации и до 14 декабря включительно будут собирать отзывы.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2021, РИА «Новый День»

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Метки / QR-код

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