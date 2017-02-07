«Православные общественники» спасли детей от опасных зелий из Хогвартса

Публикации за 07.02.17

Новосибирские самодеятельные цензоры из числа воцерковленной публики вновь отличились: под давлением «православной общественности» крупнейшая городская библиотека отказалась от викторины по книгам о Гарри Поттере, которую проводила уже несколько лет. Неравнодушные граждане решили, что рецепты зелий из гримуаров Хогвартса могут быть опасными для детей.

Централизованная библиотечная система им. Лихачева в Новосибирске была вынуждена отказаться от викторины по книгам о Гарри Поттере.

«Викторину проводили два года. Она пользовалась успехом у детей и взрослых. Причиной прекращения, как объяснила директор библиотеки, стала жалоба частного лица на общественную опасность викторины. В чем именно она заключается, не объяснили. Что-то связанное с зельями... Хотя, чтобы поучаствовать в действии, люди приезжали со своими детьми со всего Калининского района и даже из Пашино. Чем могла помешать детская викторина, пропагандирующая моральные ценности, такие как доброта, необходимость учения, взаимовыручки и дружбы, пока непонятно», – приводит НГС.Новости рассказ сотрудника библиотеки, пожелавшего остаться анонимным.

Викторина существовала в двух вариантах – на сайте ЦБС им. Лихачева и в виде опросника, который можно было заполнить непосредственно в библиотеке. Ответившим правильно на все вопросы вручали дипломы.

Журналисты проверили эту информацию: сначала корреспондент агентства позвонила в ЦБС им. Лихачева под видом читателя и выразила желание поучаствовать в викторине. Представители библиотеки сказали, что мероприятие перестали проводить по техническим причинам. В официальном комментарии журналисту директор ЦБС Ирина Зырянова признала, что одной из причин отказа от викторины действительно стали жалобы читательницы на рецепты зелий, изложенные в книгах о Гарри Поттере.

«Пришла читательница, которая предупредила, что если вдруг по рецептам этих книг сварят зелье, то будет плохо. Но не мы же это придумали, книжка продается, есть в открытом доступе. Ее никто не запрещал. Никто ничего пока не варил, просто женщина свои опасения высказала, обратила наше внимание, что если вдруг какому-то ребенку придет в голову это делать… Ну я так понимаю, что до сих пор не пришло. Поскольку поступило такое опасение, мы решили уже закончить это дело», – объяснила директор библиотеки.

Зелья, которые вызвали негодование «православной общественности» действительно, удивительны составом: вероятно, недовольная публика может купить их ингредиенты в любом торговом центре:

Оборотное зелье из книги «Сильнодействующие зелья», хранящейся в Запретной секции библиотеки Хогвартса:

Процесс приготовления занимает примерно месяц. Оно содержит настой из сушёных златоглазок, водоросли, пиявки, спорыш, а кроме того, очень редкие ингредиенты – тёртый рог двурога и шкура бумсланга.

Зелье забывчивости: стирает память. Изучается на 1-м курсе обучения в Хогвартсе. В состав входят веточки валерианы, ягоды омелы и вода из реки Леты.

Умиротворяющий бальзам: помогает успокоиться, избавляет от тревоги. Очень сложен в приготовлении. В состав входят толченый лунный камень, сироп черемицы.

Феликс Фелицис: приносит удачу во всех начинаниях. В качестве ингредиентов используют сок морского лука, настой чабреца, яичную скорлупу.

Зелье красоты: действует даже на самых уродливых ведьм, делая их привлекательными. В состав входят крылья феи, утренняя роса, лепестки розы, сушеные манжетки, волосы из хвоста единорога, корень имбиря.

Отказ от викторины, ради участия в которой приезжали дети с родителями даже из области всего лишь по жалобе воцерковлденной дамы кажется странным, но это объясняется особой ситуацией в культурной жизни Новосибирска. Такова тактика местных околоцерковных организаций, тесно слившихся с исполнительной властью. Сначала организаторы неугодных православным ультрас мероприятий получают возмущенные письма частных лиц или сталкиваются с личными обращениями. Если к «просьбам православной общественности» руководители культурных организаций не прислушиваются, то вступают в действие испытанные в последние годы механизмы. Выступает местное отделение «Народного собора», члены которого осуществляют официальное цензурирование культурных мероприятий в регионе. Инициируются прокурорские проверки, скандал в медиа. Именно таким способом был организован скандал вокруг постановки «Тангейзера» Рихарда Вагнера, сорваны гастроли Мэрилин Мэнсона и польских блэк-металлистов, организованы скандалы вокруг выставки литографий Пикассо и другие позорные для наукограда события. В большинстве случаев такого рода публичные истерики заканчиваются печально для организаторов культурных мероприятий: частные лица терпят убытки, а госслужащие увольняются местными или федеральными властями – вплоть до директоров театров.

Происходит это благодаря тесной связке светских властей региона и РПЦ. В регионе действует околоцерковная организация «Народный собор», которую опекает местный митрополит Тихон, а в руководящие органы НС входят члены областного правительства и представители госкомпаний: первый вице-премьер Новосибирской области Владимир Знатков, министр культуры Игорь Решетников и гендиректор ОАО «Новосибирскэнергосбыт» Татьяна Подчасова.

Члены НС сформировали «Координационный совет в защиту нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей», который выполняет в регионе функции органа, цензурирующего культурные проекты.

Новосибирск, Алексей Усов

Новосибирск. Другие новости 07.02.17

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