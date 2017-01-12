Новосибирский митрополит запретил в Рождество ставить балет «Щелкунчик» / «Это оккультная постановка!»

Публикации за 12.01.17

В Новосибирске РПЦ приобрела невероятную для других регионов РФ влиятельность. Местная метрополия заказала оперному театру оперу «Рождество», а на ее премьере митрополит Тихон высказался за запрет постановки к 7 января балета «Щелкунчик», назвав его оккультным произведением про принца-оборотня. Со слов Тихона, в государственном театре прислушались к церковному деятелю и пообещали, что в ключевые дни новогодних праздников в репертуаре будет лишь заказанная РПЦ постановка.

Накануне на премьере оперы «Рождество» в Новосибирском театре оперы и балета митрополит Тихон заявил, что эту оперу, созданную по заказу РПЦ, следует показывать в новогодние и рождественские праздники вместо балета «Щелкунчик».

«Это современная театральная постановка. Обсуждали с матушкой Ираидой, что у нас будет нового, чтобы сделать такую постановку, чтоб можно было каждый год в Святки, или день Рождества Христова, или в Новый год показывать.

Потому что Щелкунчик – он, считается, что принц-оборотень, такая оккультная постановка, поэтому, если уж говорить о наших традициях, то хотелось бы, чтоб праздник отражал суть Рождества Христова.

Рассматривалось, чтоб евангельское повествование, чтоб нарядно и весело, и елка тут была. Если опера будет принята, мы можем каждый год ее показывать. Я поговорил с директором театра, он согласен» – приводит реплику Тихона НГС.Новости.

Опера Ираиды Сальниковой рассказывает о евангельских событиях Рождества Христова. Композитор – жена новосибирского священника РПЦ. Ранее на сцене новосибирской оперы ставились произведения Сальниковой «Заступник земли Русской», посвященной преподобному Сергию Радонежскому, и «Святой Владимир – Креститель Руси».

Реплика митрополита о балете «Щелкунчик» в данном случае была частным мнением заказчика другой постановки, но особый контекст культурной жизни Новосибирска, где РПЦ давно борется за доминирование и через связанные с ней общественные организации добилась возможности цензурировать все культурные события в регионе, заставили весьма резко отреагировать представителей культуры.

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин заявил, что новосибирский митрополит не имеет права навязывать и диктовать свое мнение о том, что балет Петра Чайковского «Щелкунчик» является оккультной постановкой. «У нас есть право не согласиться с его точкой зрения. Сегодня балет «Щелкунчик» является одним из любимейших рождественских спектаклей. И если удастся создать более прекрасное и популярное произведение, я буду только рад. Но это уже будет решать зритель» – приводит реплику директора Большого театра РИАН.

Балерина Анастасия Волочкова в эфире радиостанции «Говорит Москва» заметила, что со священником явно не все в порядке: «Как можно считать оккультным классический балет, который написан великим композитором Чайковским, который поставлен, если мы говорим о классической редакции, в лучшем виде?! Он, на мой взгляд, вообще является святым... Пусть дети, взрослые и молодёжь приходят на балет «Щелкунчик». Пусть они лучше балет смотрят, чем тот отстой, простите, который нам пропагандируют с экранов телевизора, интернета. Это моё убеждение. А попам я бы посоветовала сидеть в церкви и молиться за всех нас, и не лезть в светскую жизнь и искусство».

Протодиакон Андрей Кураев в комментарии «Национальной службе новостей» назвал новосибирского митрополита узколобым: «Это удивительная ситуация, когда зашкаливает самомнение таких людей, которые считает себя компетентными во всем. Считать «Щелкунчика» оккультной постановкой и сказкой, значит признаться в том, что ему самому мама в детстве сказок не читала. Это высококультурный, высокообразованный человек, у которого кругозор, как обзор через бойницу БТР».

Тихон недвусмысленно сказал, что директор новосибирской оперы согласился с его идеей заменить в праздничном репертуаре зимой «Щелкунчика» на «Рождество». Но после общественной реакции в руководстве театра поспешили выпустить максимально двусмысленное заявление: репертуар утвержден до конца сезона, а что будет следующей зимой, пока неизвестно. «Репертуар сформирован до мая, что будет в январе – пока неизвестно... Речь шла о балете «Щелкунчик» вообще, как об идее. Поэтому не следует говорить об изменении репертуарной политики в этом отношении», – пояснили в пресс-службе театра. И напомнили, что «Щелкунчик» Чайковского последние несколько лет всегда присутствует в декабрьском и январском репертуаре.

С формальной стороны новый скандал с РПЦ в Новосибирске, мягко сказать, несколько преувеличен. Но повод для такой реакции есть: благодаря тесной связке светских властей региона и РПЦ в представлении многих россиян Новосибирск стал из наукограда «городом мракобесов». А казалось бы невинной «осуждающей реплики» главы местной РПЦ почему-то оказывается достаточно, чтобы светские власти возбуждали уголовные дела, отменяли гастроли и запрещали постановки, увольняя руководство театров.

События культурной жизни Новосибирска в последние годы заставляют предположить, что в регионе проводится эксперимент по сращиванию религиозной и светской жизни, а также по слиянию религиозных и светских властей. В частности, в регионе действует околоцерковная организация «Народный собор», которую опекает местный митрополит Тихон, а в руководящие органы НС входят члены областного правительства и представители госкомпаний: первый вице-премьер Новосибирской области Владимир Знатков, министр культуры Игорь Решетников и гендиректор ОАО «Новосибирскэнергосбыт» Татьяна Подчасова.

Члены НС сформировали «Координационный совет в защиту нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей», который выполняет в регионе функции органа, цензурирующего культурные проекты.

На счету участников новосибирского эксперимента по внедрению «православного шариата» попытки запретить выставку Пикассо, репрессии против местного оперного театра, массовые беспорядки при попытках сорвать концерты неугодных православным зарубежных музыкантов и оставшиеся безнаказанными митинги с призывами к изменению основ конституционного строя государства.

Лично митрополит Тихон успел в культурной жизни отметиться выступлением против постановки оперы Вагнера «Тангейзер», в результате чего постановка, получившая многие премии, была снята с репертуара, а директор театра уволен. Несколько лет назад Тихон потребовал запретить выставку литографий Пабло Пикассо. На встрече с Владимиром Городецким, который тогда был мэром города (сейчас он – губернатор), митрополит солгал, что выставка , открытая для просмотра через дорогу от мэрии в здании государственного краеведческого музея, была запрещена во всем мире. И выразительно посетовал, что этого не случилось в Сибири, но более того, мероприятие активно рекламировалось по телевидению, и на него автобусами подвозили детей, которые смотрели «на все виды извращения». «Конечно, общественность обращалась к нашему министру культуры, но безответно» – скорбел митрополит.

Новосибирск – Москва, Алексей Усов

Новосибирск – Москва. Другие новости 12.01.17

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