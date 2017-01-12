NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Культура

■■■■■■■■■

Публикации за 12.01.17

Новосибирский митрополит запретил в Рождество ставить балет «Щелкунчик» / «Это оккультная постановка!»

Новосибирский митрополит запретил в Рождество ставить балет «Щелкунчик» «Это оккультная постановка!»

В Новосибирске РПЦ приобрела невероятную для других регионов РФ влиятельность. Местная метрополия заказала оперному театру оперу «Рождество», а на ее премьере митрополит Тихон высказался за запрет постановки к 7 января балета «Щелкунчик», назвав его оккультным произведением про принца-оборотня. Со слов Тихона, в государственном театре прислушались к церковному деятелю и пообещали, что в ключевые дни новогодних праздников в репертуаре будет лишь заказанная РПЦ постановка.

Накануне на премьере оперы «Рождество» в Новосибирском театре оперы и балета митрополит Тихон заявил, что эту оперу, созданную по заказу РПЦ, следует показывать в новогодние и рождественские праздники вместо балета «Щелкунчик».

«Это современная театральная постановка. Обсуждали с матушкой Ираидой, что у нас будет нового, чтобы сделать такую постановку, чтоб можно было каждый год в Святки, или день Рождества Христова, или в Новый год показывать.

Потому что Щелкунчик – он, считается, что принц-оборотень, такая оккультная постановка, поэтому, если уж говорить о наших традициях, то хотелось бы, чтоб праздник отражал суть Рождества Христова.

Рассматривалось, чтоб евангельское повествование, чтоб нарядно и весело, и елка тут была. Если опера будет принята, мы можем каждый год ее показывать. Я поговорил с директором театра, он согласен» – приводит реплику Тихона НГС.Новости.

Опера Ираиды Сальниковой рассказывает о евангельских событиях Рождества Христова. Композитор – жена новосибирского священника РПЦ. Ранее на сцене новосибирской оперы ставились произведения Сальниковой «Заступник земли Русской», посвященной преподобному Сергию Радонежскому, и «Святой Владимир – Креститель Руси».

Реплика митрополита о балете «Щелкунчик» в данном случае была частным мнением заказчика другой постановки, но особый контекст культурной жизни Новосибирска, где РПЦ давно борется за доминирование и через связанные с ней общественные организации добилась возможности цензурировать все культурные события в регионе, заставили весьма резко отреагировать представителей культуры.

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин заявил, что новосибирский митрополит не имеет права навязывать и диктовать свое мнение о том, что балет Петра Чайковского «Щелкунчик» является оккультной постановкой. «У нас есть право не согласиться с его точкой зрения. Сегодня балет «Щелкунчик» является одним из любимейших рождественских спектаклей. И если удастся создать более прекрасное и популярное произведение, я буду только рад. Но это уже будет решать зритель» – приводит реплику директора Большого театра РИАН.

Балерина Анастасия Волочкова в эфире радиостанции «Говорит Москва» заметила, что со священником явно не все в порядке: «Как можно считать оккультным классический балет, который написан великим композитором Чайковским, который поставлен, если мы говорим о классической редакции, в лучшем виде?! Он, на мой взгляд, вообще является святым... Пусть дети, взрослые и молодёжь приходят на балет «Щелкунчик». Пусть они лучше балет смотрят, чем тот отстой, простите, который нам пропагандируют с экранов телевизора, интернета. Это моё убеждение. А попам я бы посоветовала сидеть в церкви и молиться за всех нас, и не лезть в светскую жизнь и искусство».

Протодиакон Андрей Кураев в комментарии «Национальной службе новостей» назвал новосибирского митрополита узколобым: «Это удивительная ситуация, когда зашкаливает самомнение таких людей, которые считает себя компетентными во всем. Считать «Щелкунчика» оккультной постановкой и сказкой, значит признаться в том, что ему самому мама в детстве сказок не читала. Это высококультурный, высокообразованный человек, у которого кругозор, как обзор через бойницу БТР».

Тихон недвусмысленно сказал, что директор новосибирской оперы согласился с его идеей заменить в праздничном репертуаре зимой «Щелкунчика» на «Рождество». Но после общественной реакции в руководстве театра поспешили выпустить максимально двусмысленное заявление: репертуар утвержден до конца сезона, а что будет следующей зимой, пока неизвестно. «Репертуар сформирован до мая, что будет в январе – пока неизвестно... Речь шла о балете «Щелкунчик» вообще, как об идее. Поэтому не следует говорить об изменении репертуарной политики в этом отношении», – пояснили в пресс-службе театра. И напомнили, что «Щелкунчик» Чайковского последние несколько лет всегда присутствует в декабрьском и январском репертуаре.

С формальной стороны новый скандал с РПЦ в Новосибирске, мягко сказать, несколько преувеличен. Но повод для такой реакции есть: благодаря тесной связке светских властей региона и РПЦ в представлении многих россиян Новосибирск стал из наукограда «городом мракобесов». А казалось бы невинной «осуждающей реплики» главы местной РПЦ почему-то оказывается достаточно, чтобы светские власти возбуждали уголовные дела, отменяли гастроли и запрещали постановки, увольняя руководство театров.

События культурной жизни Новосибирска в последние годы заставляют предположить, что в регионе проводится , а также по слиянию религиозных и светских властей. В частности, в регионе действует околоцерковная организация «», которую опекает местный митрополит Тихон, а в руководящие органы НС входят члены областного правительства и представители госкомпаний: первый вице-премьер Новосибирской области Владимир Знатков, министр культуры Игорь Решетников и гендиректор ОАО «Новосибирскэнергосбыт» Татьяна Подчасова.

Члены НС сформировали «Координационный совет в защиту нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей», который выполняет в регионе функции .

На счету участников новосибирского эксперимента по внедрению «православного шариата» попытки , репрессии против местного , массовые беспорядки при попытках сорвать концерты неугодных православным зарубежных музыкантов и оставшиеся безнаказанными государства.

Лично митрополит Тихон успел в культурной жизни отметиться выступлением против постановки оперы Вагнера «Тангейзер», в результате чего постановка, получившая многие премии, была снята с репертуара, а директор театра уволен. Несколько лет назад Тихон потребовал запретить выставку литографий Пабло Пикассо. На встрече с Владимиром Городецким, который тогда был мэром города (сейчас он – губернатор), митрополит солгал, что выставка , открытая для просмотра через дорогу от мэрии в здании государственного краеведческого музея, была запрещена во всем мире. И выразительно посетовал, что этого не случилось в Сибири, но более того, мероприятие активно рекламировалось по телевидению, и на него автобусами подвозили детей, которые смотрели «на все виды извращения». «Конечно, общественность обращалась к нашему министру культуры, но безответно» – скорбел митрополит.

Новосибирск – Москва, Алексей Усов

Новосибирск – Москва. Другие новости 12.01.17

На Спас-на-Крови РПЦ пока не претендует. / Вице-губернатор Петербурга: Исаакий останется в собственности города. / Говорухин против передачи Исаакия РПЦ. «Тяжело комментировать».

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

/ /

В рубриках

/ / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter