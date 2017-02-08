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Экономика

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Публикации за 08.02.17

Госкомпании обяжут продавать профильные активы / ФАС настаивает на снижении доли государства в экономике

Госкомпании обяжут продавать профильные активы ФАС настаивает на снижении доли государства в экономике

Федеральная антимонопольная служба подготовила проект президентского указа, которым утверждается национальный план развития конкуренции на ближайшие три года. Главный тезис документа – сокращение рыночной доли государственных и муниципальных компаний. Эксперты скептически относятся к новой норме, по их мнению, ФАС проигрывает в борьбе с крупнейшими игроками, которые умело пользуются лоббистскими ресурсами.

Государство является главной угрозой добросовестной конкуренции, считают в ФАС, и только президентский указ способен снизить государственное участие в экономике, пишут . По данным издания, документ уже прошел межведомственное обсуждение и находится на рассмотрении в правительстве.

В частности, он предусматривает запрет госкомпаниям и ГУПам на приобретение новых активов, в том числе через дочерние предприятия. К тому же проект указа предписывает скорейшее избавление от активов, в числе прочих и от профильных. Госкомпании должны сами разработать программы их отчуждения.

По словам замруководителя ФАС Сергея Пузыревского, активное участие госпредприятий на рынке страны – главная проблема. И хотя за последние десять лет количество акционерных обществ, в которых государство является акционером или имеет специальное право участия в управлении, снизилось вдвое, параллельно увеличилось количество «дочек» госкомпаний.

Государство в свою очередь не спешит расставаться с собственностью. Так новый прогнозный план приватизации, одобренный правительством, не предусматривает продажи акций таких крупных компаний, как РЖД или «Роснефть». Яркий пример квазиприватизации – покупка контрольного пакета «Башнефти». В действительности, госкомпании становятся «дочками» госкомпаний, лишь формально – частными.

Впрочем, указ, разработанный ФАС, не сможет остановить крупные госкомпании, но на предприятия поменьше повлиять сможет, считают эксперты. Снижение роли государства в экономике звучит скорее как лозунг, однако документ не предусматривает каких-либо серьезных мер, которые бы позволили достичь цели.

Москва, Зоя Осколкова

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