Решения пока нет: кабмин РФ обсуждает повышение пенсионного возраста

Министр труда и соцзащиты России Максим Топилин заявил, что кабмин обсуждает вопрос повышения пенсионного возраста, но пока конкретных решений не принято.

Как отметил глава Минтруда в эфире телеканала «Россия 24», повышение пенсионного возраста – это «самый спорный момент» с точки зрения балансировки пенсионной системы.

«Может быть, на несколько первых лет есть какая-то выгода от этого (повышения возраста выхода на пенсию – прим. ред.) для бюджета пенсионного фонда, но через три-четыре года, люди же дольше работают... люди зарабатывают больше прав, и надо будет в последующем им больше платить», – сказал Топилин (цитата по РИА «Новости»).

Как сообщал «Новый День», две недели назад президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что окончательное решение по повышению пенсионного возраста еще не принято, подчеркнув, что этот вопрос должен решаться открыто, с привлечением экспертов и общественности. При этом глава государства дал понять, что не против повышения пенсионного возраста. Путин отметил, что планка пенсионного возраста была задана в 30-е годы XX века, но сейчас продолжительность жизни изменилась. В связи с этим количество работающих будет сокращаться, а пенсионеров – увеличиваться, что может привести к риску разбалансировки пенсионной системы. Чтобы избежать таких последствий, необходимо повышать пенсионный возраст, сказал Путин.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.12.17

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