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Вторник, 20 февраля 2018, 14:08 мск

Экономика

Таможня просит право на уничтожение ввезенной из ЕАЭС санкционки

Федеральная таможенная служба просит дать ей полномочия уничтожать санкционные продукты, ввозимые в Россию из государств Евразийского экономического союза. В настоящее время такие товары подлежат выдворению. Инициативу поддержал Минфин.

«На государственном уровне сейчас прорабатываются законодательные меры, чтобы мы могли санкционные товары, которые к нам поступают из стран Евразийского союза, иметь возможность уничтожать так же, как мы уничтожаем товары, которые напрямую ввозятся из третьих стран», – цитирует РИА «Новости» замглавы ФТС Татьяну Голендееву.

По словам представителя таможни, проблема реэкспорта санкционных товаров из Белоруссии и Казахстана все еще сохраняется, хотя в последнее время ее масштаб существенно сократился.

«Сейчас, если товар выпущен в свободное обращение на территории Белоруссии и ввозится к нам, и мы убеждены, что его происхождение именно из санкционной страны, мы не имеем права уничтожать, мы его должны выдворять», – пояснила Голендеева.

Напомним, продовольственное эмбарго было введено Россией в 2014 году в ответ на санкции, принятые Европейским союзом. Нелегальные товары, попадающие из Европы в РФ, подлежат уничтожению с 2015 года. Вместе с тем, некоторые поставщики нашли лазейку и перевозят санкционку через граничащие с Россией страны, оформляя товары в соответствующих органах этих государств. Так Белоруссия с момента введения в 2014 году продэмбарго увеличила долю в поставках продовольствия в РФ с 1% до 15%.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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