Правительство РФ задумалось о маркировке пива

Российское правительство занялось вопросом маркировки пива, пивных напитков, сидра и медовухи, чтобы организовать на территории страны систему отслеживания напитков, пишут «Известия» со ссылкой на соответствующий документ.

Из протокола совещания, которое прошло 15 февраля в Сочи под руководством вице-премьера Александра Хлопонина, следует, что системы отслеживания этих напитков поручено разработать Минфину и заинтересованным ведомствам. Издание пишет, что система призвана упорядочить отчетность производителей и продавцов пива, а потребители будут уверены в легальности приобретаемых напитков. В документе отмечается, что профильные ведомства должны будут сформировать свои предложения до 26 апреля.

Между тем, по мнению наблюдателей, пиво, сидр и медовуха относятся к напиткам, которые невыгодно и очень хлопотно подделывать, в отличие от водки или так называемых «порошковых» вин. В связи с этим возникает вопрос о целесообразности введения новой системы контроля.

Как писал «Новый День», в конце 2016 года Госдума приняла закон об изменениях в Налоговый кодекс РФ. Они предусматривают расширение списка подакцизных товаров, а также изменение ставок акцизов на отдельные виды товаров в 2017-2019 годах, в частности, на сидр и медовуху, пиво и крепкий алкоголь.

Ставки акцизов на сидр, пуаре и медовуху были увеличены на 11 рублей (с 9 до 21 рубля за литр) на весь период 2017-2019 годов, а также на пиво с содержанием спирта от 0,5% до 8,6% и на пиво с долей спирта свыше 8,6% – ставка акциза на обе категории вырасли на 1 рубль (с 20 до 21 рубля за литр и с 37 до 39 рублей за литр соответственно). По сравнению с 2016 годом в период 2017-2019 гг. также повысились акцизы на крепкий алкоголь (свыше 9% доли спирта) – с 500 рублей до 523 рублей за литр и на алкоголь со средним содержанием спирта (до 9%) – с 400 до 418 рублей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 12.03.18

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