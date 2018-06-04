К ЧМ-2018 Роскачество дает советы по выбору качественного пива

В преддверии чемпионата мира по футболу специалисты Роскачества проведут массовую проверку светлого фильтрованного пива. А пока любителям пива дали рекомендации, как выбрать качественный пенный напиток, который позволит приятно провести время и не мучиться от последствий употребления фальсификата.

Проверке, которую поручил провести кабмин, подвергнутся более 40 импортных и российских торговых марок. «Эксперты проверят органолептические, физико-химические показатели пива, показатели его безопасности, а также проверят миф – переходят ли вредные вещества от металлической тары в сам напиток», – сообщается на сайте Роскачества.

В исследование включат образцы продукции, произведенной в том числе в городах проведения мундиаля. Кроме того, специалисты изучат пиво одной марки, но произведенное в России и за рубежом, и сравнят их характеристики.

По словам экспертов, в настоящем качественном пиве должно содержаться не менее 80% соложеных продуктов, то есть солода и хмеля. На другие ингредиенты (ячмень, пшеницу, рисовую и кукурузную крупу, пшеничную крупку и т.п) соответственно приходится 20%. Пои этом использование ароматизаторов, подсластителей и красителей не допускается. Для сбраживания применяют пивные дрожжи.

Если при производстве добавлялось сырье, не включенное в нормируемый перечень, то такой продукт пивом называться не может – это пивной напиток. Однако производители часто грешат тем, что пишут на этикетке «пиво», чем нарушают федеральный закон, а их товар является фальсификатом.

Пена в хорошем пиве должна сохранять стойкость до трех минут, если она опадает раньше, значит, перед вами продукт не самого высокого качества. Впрочем, оговариваются специалисты, в случае с элем, сидром, крафтовым пивом, пивными напитками – угасающая пена может быть, напротив, «авторской» характеристикой.

Выбирая пиво, стоит внимательно читать этикетку, обращать внимание на состав, а также срок годности, который у пива не должен превышать шести месяцев с даты розлива.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.06.18

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