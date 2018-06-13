Роскачество назвало худшие и хорошие сорта пива в преддверии ЧМ-2018

Роскачество определило лучшее и худшее пиво среди 40 сортов пенного напитка, произведенных преимущественно в нашей стране. Выяснилось, что содержимое каждой восьмой бутылки светлого фильтрованного пива в России должно называться пивным напитком.

По словам заместителя руководителя Роскачества Елены Саратцевой, в настоящем пиве должно быть не меньше 80% солода (пророщенных и смолотых зерен пшеницы, ячменя, ржи) и до 20 процентов – несоложного сырья, то есть непророщенных зерен ячменя или иных злаков. В случае нарушения пропорции напиток нельзя назвать классическим пивом.

Она также рассказала, что среди исследованных образцов не было обнаружено ни одного «химического» напитка, то есть изготовленного на основе спирта и воды с различными добавками. Впрочем, это не удивительно, так как изготавливать пиво с использованием концентратов и порошков дороже, чем из натурального сырья.

Зависимость между объемом солода в пиве и вкусом напитка устанавливалась специальной дегустационной комиссией. Эксперты ставили обезличенным напиткам баллы за цвет, вкус, аромат, пеностойкость. Для определения последнего показателя замерялась высота пены и время ее оседания. Если в стакан диаметром 70-75 миллиметров и высотой 105-110 миллиметров, налить пиво так, чтобы оно попало в его центр, высота пенной шапки должна превысить 3 сантиметра, а осесть она должна не меньше, чем за три минуты. В итоге пиво трех брендов не прошло испытание на стойкость пены и было снято с дальнейшей дегустации.

По результатам первых двух параметров – качеству и количеству солода и оценке вкусовых качеств пива – у пяти марок было выявлено снижение концентрации общего азота. Когда его концентрация находится на уровне менее 600 мг/дм3, это может означать, что производитель сэкономил на сырье, а именно на солоде. Из 40 торговых марок, отклонение по показателю азота было выявлено у пяти – замечания по азоту есть к пиву «Арсенальное», «Окское», «Горьковское», «Свердловское» и «Самара».

Большинство товаров, попавших в исследование, – российского производства, в том числе из Москвы и Московской области (12), Санкт-Петербурга (6), Нижегородской области (2), Ярославской области (6), Тульской области (3), Самарской области (2), Калужской области (4), Ивановской области (1), Башкортостана (1), Татарстана (2).

В результате испытания вкуса максимальную отметку в 5,5 балла не получил ни один образец.

Все подробности об исследовании пива, а также названия лучших и худших его марок можно прочитать на сайте Роскачества.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.06.18

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