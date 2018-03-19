Более половины россиян вывели пенсионные накопления из ПФР

Специалисты Пенсионного фонда России посчитали, что 2,85 млн граждан (58,2%) в 2017 году перевели свои пенсионные накопления в негосударственные пенсионные фонды (НПФ).

«Всего в ходе переходной кампании 2017 года ПФР принял к рассмотрению 6,3 млн заявлений граждан о выборе НПФ или УК. Положительные решения приняты по 4,9 млн заявлений, что составляет 77,8 % от принятых к рассмотрению заявлений», – сообщается на сайте ПФР.

При этом 76,7 тысячи человек вернулись из НПФ в ПФР. Кроме того, 1,96 млн (40,1%) перевели свои пенсионные накопления из одного НПФ в другой. 4,9 тысяч человек сменили управляющую компанию.

99,8% от общего количества удовлетворенных заявлений о досрочном переходе. В ПФР напомнили, если гражданин переводит средства из фонда в фонд чаще, чем раз в пять лет, то инвестиционный доход с момента предыдущего перехода теряется.

Ранее сообщалось, что в прошлом году россияне могли потерять до 55 млрд рублей при смене фондов, управляющих пенсионными накоплениями. По словам экспертов, люди попросту не понимают принципов перевода накопительных пенсий, которые сформулированы слишком сложно для обывателя.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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