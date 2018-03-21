«Запрягать некогда, пора ехать»: у России есть два года на проведение «непопулярных» реформ

По окончании избирательной президентской кампании у правительства есть только два года, чтобы приступить к реализации изменений, итогом которых станет опережающий среднемировой рост экономики и как следствие улучшение благосостояния граждан. Такое мнение высказал руководитель Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший министр финансов России Алексей Кудрин.

«Сейчас, когда обновлен мандат высшего должностного лица в стране, когда в соответствии с Конституцией сменится правительство, когда произошло серьезное омоложение губернаторского корпуса и еще свеж мандат Госдумы, мы наконец можем сосредоточиться на том, ради чего население выдало этот мандат», – пишет Кудрин в статье, опубликованной в «Коммерсанте».

Глава ЦСР указывает, что следующая избирательная кампания начнется не позже лета 2020 года, значит у правительства есть лишь два года на проведение реформ, которые должны обеспечить форсированное развитие образования, медицины, инфраструктуры и построение новой модели развития экономики.

«Даже не окно возможностей, а форточка, – отмечает Кудрин. – За эти два года надо делать все то, что откладывали на протяжении последних лет из-за грядущих выборов и под разными отговорками и мифами, главный из которых – «эти меры непопулярны»».

В первую очередь властям нужно начать с себя и сменить модель госуправления. Нынешняя система, по мнению главы ЦСР, не способна решать задачи, поставленные перед страной. Без этой реформы никакие «прорывы» невозможны, никакие дерзкие цели недостижимы.

На второе место Кудрин поставил задачи, озвученные президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Речь идет о значительном увеличении финансирования образования и медицины, а также развития инфраструктуры – кровеносной системы страны. Нужно прекратить поддерживать бизнес только на словах, считает экс-министр. Перейти от сырьевой модели экономики к современной цифровой, глобально конкурентоспособной и экспортно ориентированной. Помочь регионам запустить «собственные механизмы роста, обустроить комфортную среду для граждан» вне зависимости от того, где они проживают.

Третья главная цель – открытость и предсказуемость политики. «Неясность и непоследовательность – вот что действительно непопулярно и снижает доверие населения к правительству, а это его главный ресурс. Сигналы от нового правительства должны быть четкими и недвусмысленными, от этого зависят его легитимность и успешность, – заключил Кудрин. – На эту серьезную работу у нового правительства есть два года. Это немного, но и немало. Запрягать некогда, пора ехать».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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