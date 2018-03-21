«Россиян ждет обнищание как в 90-х»: экономист предупредил об угрозе нового кризиса в РФ Если реформами в стране займется Кудрин

План реформ, озвученный бывшим министром финансов, главой Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексеем Кудриным, опасен для России и навредит стране. Такое мнение высказал руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в комментарии НСН.

Ранее Кудрин в статье, опубликованной в «Коммерсанте», написал, что у правительства есть только два года, чтобы приступить к проведению реформ, итогом которых станет опережающий среднемировой рост экономики и улучшение благосостояния граждан. Эти преобразования, по его мнению, должны обеспечить форсированное развитие образования, медицины, инфраструктуры и построение новой модели развития экономики. Он заявил, что за два года после президентских выборов «надо делать все то, что откладывали на протяжении последних лет из-за грядущих выборов и под разными отговорками и мифами, главный из которых – «эти меры непопулярны». При чем сделать это необходимо до следующей избирательной кампании, начнется не позже лета 2020 года, указал глава ЦСР. Ранее Кудрин неоднократно заявлял о необходимости повышения пенсионного возраста в России, отмечая, что это неизбежно.

По мнению эксперта, задействование главы ЦСР в проведении реформ приведет к наступлению третьей волны кризиса и «свалит экономику страны на уровень 90-х годов прошлого века».

«Кудрина нельзя подпускать к реформам и экономике даже на пушечный выстрел», – полагает Колташов и предупреждает: «Если он (глава ЦСР – прим. ред.) займется реформами и они будут проводиться по его рецептам (то есть это будут классические неолиберальные реформы), то они убьют текущее небольшое оживление, обрекут страну на третью волну кризиса, обнищание населения, разрушат социальную систему и, конечно, никакого увеличения ВВП мы не получим».

Экономист отметил, что в итоге Россия потеряет «даже те позиции, которые имеет и скатится в 90-е».

«Только такие результаты могут быть у неолиберальной политики в эпоху, когда неолиберализм перестал быть даже локальной системой», – заключил он.

Как сообщал «Новый День», президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта назвал основной задачей на ближайшее десятилетие снижение уровня бедности в 2 раза за 6 лет, отметив, что сегодня с бедностью сталкиваются 20 миллионов россиян. Президент также заявил, что Россия должна закрепиться в числе пяти крупнейших экономик в мире и увеличить внутренний валовый продукт (ВВП) в полтора раза к середине 2020-х годов. Путин указал, что для динамичного развития России необходим «решительный прорыв» в «сбережении народа России» и «благополучии граждан». По его мнению, этого можно достичь исключительно за счет технологической революции.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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