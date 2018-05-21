«Люди будут просто умирать от голода и болезней»: эксперты против повышения пенсионного возраста

Эксперты заявили о негативных последствиях повышения пенсионного возраста в России, о необходимости которого ранее заявил премьер Дмитрий Медведев. В условиях прогнозируемого многими экономистами роста безработицы среди людей старшего возраста пожилые граждане останутся без какой-либо социальной защиты со стороны государства и будут обречены влачить жалкое существование и рискуют умереть от голода, полагают аналитики.

«Уже сейчас, если пытаться устроиться сорокалетнему человеку, это уже становится сложно», – заявил директор Института актуальной экономики Никита Исаев в комментарии телеканалу mir24.tv. По его словам, «все предприятия хотят молодые кадры, молодые коллективы, причем как в промышленности, в производстве, так и офисный планктон – не особо хотят людей в возрасте». Эксперт добавил, что такая ситуация оберется «большой проблемой, потому что люди не будут трудоустроены в это время, а государство не будет предоставлять никакой социальной защиты».

Директор хабаровского кадрового агентства «Бизнес-персонал» Наталья Музыко высказалась более жестко. По ее словам, поднимать возраст выхода на пенсию в России, а особенно на Дальнем Востоке, «преждевременно» и очень опасно, сообщает ИА Regnum. Эксперт отметила, что уже сейчас очень сложно найти работу людям, достигшим пенсионного возраста. «Приходит сегодня главбух, ей 55 лет. Уже в ходе собеседования работодатель понимает, что она уже много не знает и не понимает… На вот эту, высокооплачиваемую, работу она уже претендовать не может. А на что могут претендовать люди такого возраста? Преимущественно на так называемые «линейные» должности – продавцов, администраторов. Это низкооплачиваемые работы, в среднем в месяц такой работник будет получать по 15-20 тыс. рублей, не больше. А это уже преклонный возраст. И уже нужны лекарства, нужно больше отдыхать», – отметила Музыко, добавил, что у людей 50-55 лет, как правило, еще живы родители… с «очень маленькими», как правило, пенсиями и «им тоже нужно помогать – деньгами». Плюс необходимо еще платить «коммуналку», которая выходит в ДФО недешево.

«И если у пожилого человека будет пенсия и какая-никакая зарплата, он еще как-то справится. Если нет – такие люди будут просто умирать от голода и болезней, их будут таскать по судам за долги, что только ускорит конец», – уверена эксперт.

По ее мнению, начинать разговор о повышении пенсионного возраста нужно «не раньше 2025 года», когда вырастут дети, рожденные в 2000-х годах во время всплеска рождаемости, и «когда они начнут зарабатывать и отчислять в ПФР».

Как сообщал «Новый День», 8 мая Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме, где рассматривался вопрос об утверждении его кандидатуры на посту главы правительства, объявил, что России нужно принимать решение по поводу повышения пенсионного возраста, но подходить к этому «аккуратно и взвешенно». Необходимость пересмотра возраста выхода граждан на пенсию он обосновал повышением продолжительности жизни в стране. Медведев также заявил, что кабмин «в самой короткой перспективе» внесет в Госдуму свои предложения по повышению пенсионного возраста. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, в свою очередь, заявила, что повышение пенсионного возраста в России неизбежно, но этот процесс должен быть постепенным.

На прошлой неделе СМИ со ссылкой на источники в кабмине сообщали, что Медведев намерен обсудить в первоочередном порядке вопрос повышения пенсионного возраста на совещании с правительством. Также отмечалось, что Минфин и Минтруд уже направили в правительство свои варианты концепции повышения пенсионного возраста. Финансовое ведомство предлагает выход на пенсию для женщин в 63 года, для мужчин – в 65. Министерство труда якобы отправило свой вариант: 65 лет – для мужчин и 60 – для женщин. Однако в Минфине опровергли эту информацию, отметив, что в ведомстве прорабатывают различные идеи по пенсионной реформе.

Москва, Хабаровск, служба информации РИА «Новый День»

Москва, Хабаровск. Другие новости 21.05.18

Болгария польстилась на прямой газ из РФ. Эксперты настроены скептично. / Путин готов привести Медведева на пост президента РФ в 2024 году. / Белые металлурги выбрали лучших рабочих для участия в национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»