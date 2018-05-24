Выживайте как можете! Россиян заставят копить на достойную старость

Первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов вновь высказался о сути будущей пенсионной реформы. Он заверил, что возврата к обязательной накопительной пенсионной системе не будет. Чтобы обеспечить достойную жизнь в преклонные годы, россияне должны сами копить средства на старость. Эти деньги, как рассчитывают власти, станут весомой прибавкой к страховой пенсии, выплачиваемой государством, но в том случае, если гражданин сможет на нее заработать. А для этого, по его словам, необходимо развивать в стране систему добровольных взносов. По мнению Силуанова, добровольная накопительная пенсионная система обеспечит граждан «достойной пенсией», и вольет в экономику необходимые для ее роста длинные деньги. Такое заявление чиновник сделал на Петербургском международном экономическом форуме.

«Нам надо развивать накопительную систему для обеспечения достойной пенсии, речь идет о добровольном индивидуальном пенсионном капитале, – цитирует Силуанова РИА «Новости». Вице-премьер подчеркнул, что «такой институт должен быть создан, этот институт должен быть направлен на дополнительное увеличение пенсионного обеспечения». Он добавил, что работа в этом направлении в перспективе обеспечит рывок в развитии экономики.

Силуанов напомнил, что ранее власти замораживали пенсионные накопления в части обязательных взносов на пенсионное страхование, но «мы не планируем возвращаться к этому институту». Задача властей – развивать добровольные пенсионные накопления, отметил он.

Пенсионной реформы на ПМЭФ коснулась социальный вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, в правительстве уже обсуждается вопрос повышения пенсионного возраста, но окончательного решения пока нет. «К этой теме существуют разные подходы», – отметила она. Голикова пообещала представить «согласованное решение», как только оно будет принято. Она добавила, что еще не принимала участие в правительственном совещании по этой теме в своем новом ранге. Ранее и президент РФ Владимир Путин, и премьер Дмитрий Медведев заявляли, что России не избежать повышения возраста выхода на пенсию, мотивируя это в том числе тем, что в РФ повысилась продолжительность жизни.

Стоит отметить, что накопительная часть пенсии не формируется с 2014 года, когда кабмин утвердил мораторий на перечисление пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды ради борьбы с бюджетным дефицитом. Чиновники тогда уверяли, что эта мера временная и продлится не более года. Средства, отчисляемые на финансирование накопительной части пенсии (6% из 22%, которые работодатель отчисляет в ПФР), направлялись на текущие выплаты пенсионерам. Впоследствии изъятие накопительной части пенсии граждан ежегодно продлевалось. В конце прошлого года Госдума продлила заморозку на формирование пенсионных накоплений до 2020 года. За время действия этой меры россияне уже потеряли более 1,5 трлн рублей. По оценке экспертов, заморозка накопительной части пенсии несет «колоссальные риски» для экономики и граждан. Мораторий приводит к тому, что средства не работают на реальную экономику и не дают никакого роста, указывали экономисты.

Что касается системы добровольного пенсионного обеспечения, она была представлена в сентябре 2016 года Минфином и Центробанком в качестве концепции индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которая должна заменить государственную накопительную систему. Презентованный проект предусматривал автоматическую подписку на отчисления в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). По задумке авторов идеи, работодатели после запуска системы ИПК будут отчислять 1-6% от зарплаты каждого сотрудника в НПФ на его личный счет. При этом эти деньги будут юридически собственностью гражданина – их нельзя будет изъять. От этой системы можно будет отписаться, а также приостановить свое участие на срок до пяти лет.

Прошлой весной законопроект об ИПК был внесен в кабмин, однако, как сообщали СМИ, правительство заморозил обсуждение документа до выборов президента. Отмечалось, что публичное обсуждение законопроекта стартует только после политического решения о реформе пенсионной системы в целом, которое появится после президентских выборов. Первый зампред Центробанка Сергей Швецов в кулуарах прошлогоднего Петербургского экономического форума заявлял, что правительство вернуло на доработку концепцию ИПК из-за автоподписки: работников планировалось по умолчанию подключать к новой системе, если они не выразили отказ в явной форме. Против автоподписки выступил социальный блок правительства, указывая на необходимость добровольного участия в новой системе. При этом он отмечал, что планируемый срок внедрения реформы сохраняется – начало 2019 года.

Между тем, в декабре прошлого года стало известно, что правительство отложило обсуждение пенсионной реформы до конца 2018 года из-за разногласий в кабмине. По мнению главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, новая пенсионная модель может быть внедрена только в 2020 году.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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