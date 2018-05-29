«Люди не будут терпеть»: эксперт предрек протесты в РФ из-за повышения пенсионного возраста

Повышение пенсионного возраста в России обернется ухудшением социально-экономической ситуации в стране. Такое мнение высказал бывший заместитель министра труда РФ, доцент Павел Кудюкин в интервью «Росбалту».

Эксперт предупредил, что реакция россиян на пенсионную реформу будет негативной. Он ожидает, что изменение возраста выхода на пенсию повысить уровень безработицы, так как «количество людей, вынужденных искать работу, увеличится, а количество рабочих мест – нет». Более того, по его словам, это может привести к снижению зарплат.

Кроме того, Кудюкин не исключил обострение проблемы недостатка мест в детских садах. Он отметил, что близкие к правительству экономисты, предлагая повысить пенсионный возраст, забывают, что многие пожилые женщины «сегодня выполняют важную функцию: присматривают за детьми». Эксперт прогнозирует, что после повышения возраста выхода на пенсию в России «усугубятся проблемы с нехваткой мест в детских садах».

Кудюкин считает, что пенсионная реформа приведет к росту в стране социального недовольства. Эксперт допустил всплеск «массовых акций протеста, по аналогии с 2005 годом, когда вводили монетизацию льгот». Однако, заметил он, в случае постепенного повышения пенсионного возраста власть может избежать массовых протестов, но «люди будут отрицательно реагировать даже на сам факт объявления о повышении пенсионного возраста».

Напомним, что во время Петербургского экономического форума первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что кабмин рассматривает вопрос об этапах и скорости повышения пенсионного возраста. Чиновник предупредил, что в противном случае в РФ «на одного работающего будет приходиться два пенсионера. По его словам, эту «ужасную ситуацию» не выдержит «никакая финансовая структура».

Глава правительства Дмитрий Медведев заявил ранее, что правительство в ближайшее время подготовит и внесет в Госдуму предложения по повышению пенсионного возраста. Сегодня возраст выхода на пенсию по старости составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова в кулуарах Петербургского экономического форума заявила, что реформа пенсионной системы в России может начаться уже в 2019 году. По ее словам, о конкретных изменениях пока говорить рано – в правительстве РФ еще не определились окончательно.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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