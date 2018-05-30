У России не хватает денег на космос

В российской казне не хватает почти 150 млрд рублей на финансирование действующей Федеральной космической программы. Проблемы с деньгами обернутся срывами сроков реализации космических проектов, а также могут стать причиной задержек в разработке новой ракетно-космической техники.

Федеральная космическая программа России рассчитана до 2025 года. Изначально на нее предполагалось потратить 2,8 трлн рублей, однако при утверждении в 2016 году объем бюджетного финансирования урезали до 1,4 трлн рублей.

Как сообщил РИА «Новости» источник в ракетно-космической отрасли, из-за нехватки средств может быть сокращено финансирование ФЦП «Развитие космодромов» и Федеральной космической программы в общей сложности на 144 млрд рублей: на 17 млрд – в 2019 году, на 52 млрд – в 2020 году и на 75 млрд – в 2021 году.

По словам собеседника издания, нехватка денег уже сейчас становится причиной задержек реализации межпланетных проектов. Недофинансирование «оттягивает начало строительства второй очереди космодрома Восточный и разработку новой ракетно-космической техники».

Вероятно, правительству придется пересматривать Федеральную космическую программу, либо Роскосмос будет срывать сроки выполнения запланированных задач. Источник уточнил, что программу могут откорректировать уже в ближайшие месяцы.

Как ранее сообщал «Новый День», 24 мая президент Владимир Путин назначил бывшего вице-премьера Дмитрия Рогозина генеральным директором госкорпорации «Роскосмос». Рогозин в беседе с главой государства пообещал сделать «все возможное и необходимое», чтобы оправдать доверие. В прежнем кабмине он курировал военно-промышленный комплекс и космическую промышленность.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.05.18

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