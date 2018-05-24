Ожидаемо: Путин нашел работу для Шувалова и Рогозина

Президент России Владимир Путин предложил новые должности бывшему первому вице-премьеру Игорю Шувалову и вице-премьеру Дмитрию Рогозину, которые не попали в новое правительство, сформированное 18 мая. Первому глава государства предложил возглавить Внешэкономбанк, второму – Роскосмос. Свое предложение президент озвучил на встрече с каждым из них на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума. Ранее СМИ сообщали о возможном назначении Шувалова и Рогозина на вышеназванные посты.

Шувалов в ответ на предложение Путина пообещал «не подвести» и поблагодарил президента за доверие. На посту главы ВЭБа Шувалов сменит бывшего топ-менеджера Сбербанка Сергея Горькова. В предыдущем правительстве он отвечал за финансово-экономический блок.

Встреча Путина с Шуваловым, фото: пресс-служба Кремля

Рогозин в беседе с президентом пообещал сделать «все возможное и необходимое», чтобы оправдать доверие главы государства. В прежнем кабмине он курировал военно-промышленный комплекс и космическую промышленность.

Путин и Рогозин, фото: пресс-служба Кремля

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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