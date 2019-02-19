«Плюшки» для недовольных «мусорной» реформой: кабмин заморозил рост платы за негативное воздействие на экологию

Заморозка роста платы за негативное воздействие на окружающую среду позволит снизить тарифную нагрузку на россиян, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе селекторного совещания, посвященного вопросам перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

«Мы продолжим принимать решения, которые позволят удешевить составляющие тарифа. Я только что подписал специальное постановление, которым мы замораживаем рост платы за негативное воздействие на окружающую среду, то есть оставляем размер платежа на период с 2019 по 2023 год на уровне 2018 года – это 95 рублей за одну тонну ТКО. Рассчитываю, что это позволит снизить тарифы для людей», – сказал глава правительства.

По его словам, еще одним важным моментом является то, чтобы россияне оплачивали вывоз мусора, исходя из фактического объёма, который накоплен в контейнерах. «Сейчас это сложная, слепая зона в платеже, которая складывается из тарифа регионального оператора, помноженного на норматив накопления отходов в год на человека. Региональные и муниципальные власти должны внимательно пересмотреть нормативы накопления отходов, этим надо заняться немедленно. А в скором будущем перейти на оплату услуг по сбору и вывозу мусора, исходя из его фактического объёма», – подчеркнул Дмитрий Медведев.

Как писал «Новый День», с 1 января в России была введена новая система обращения с ТКО, предусматривающая изменение принципов и механизмов сбора, сортировки, переработки и утилизации мусора. В результате существенно увеличился размер платы за сбор, вывоз и утилизацию ТКО. 3 февраля в десятках регионов России прошла акция протеста «Россия – не помойка!», участники которой выступили против «мусорной» политики властей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 19.02.19

Старалась как могла: Украина нанесла России экономический ущерб на $775 миллионов. / Медведев назначил главу Российского экологического оператора. / Банки констатировали семикратный рост покушений на счета юрлиц за год. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»