Медведев предложил организовать сбор бутылок у населения

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил министерству природных ресурсов и экологии, министерству промышленности и торговли, а также министерству экономического развития проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары у населения. Об этом пишут "Известия".

«В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин. Минприроды, Минпромторг и Минэкономразвития должны проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары. Такое поручение ведомствам дал премьер-министр Дмитрий Медведев. Это следует из правительственного плана реализации предложений, высказанных во время отчета кабмина в Госдуме», – говорится в публикации.

Документ, подписан первым вице-премьером Александром Жуковым. Он уже был представлен депутатам для ознакомления. Ведомствам также поручено проработать вопрос о целесообразности проведения соответствующего эксперимента. По данным издания, ввести обязательный прием тары предложили представители партии «Справедливая Россия» (СР). По словам руководителя фракции СР в Госдуме РФ Олега Нилова, по их оценкам, ритейлеры должны платить населению по 5-7 рублей за пустую бутылку, пояснил изданию заместитель.

Правительству рекомендовано представить в Госдуму предложения по этому вопросу до 15 июня. В пресс-службе Минприроды газете сказали, что поручение будет отработано в срок. В Минпромторг оно еще не поступило, сообщили изданию в ведомстве. В Минэкономразвития на момент публикации материала на запрос не ответили. Между тем в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) пояснили, что пилотные проекты по сбору тары могут запустить до конца года.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 27.05.19

Конфликт с Россией обходится дорого – очередной «ценник» украинских чиновников. / Олигарх – Западу: «Вы хотите навредить России, Украина – предлог». / В парламенте Франции предложили покончить с антироссийскими санкциями. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»