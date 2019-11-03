«Сначала надо посчитать»: россиянам готовят штрафные сюрпризы за «мусорные» нарушения

В России в перспективе будут введены штрафы за нераздельный сбор мусора. Об этом сообщил глава «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев. По его словам, для этого необходимо создать систему раздельного сбора с соответствующей инфраструктурой.

«Я считаю, что [вводить штрафы] нужно, но не сейчас. Сначала надо посчитать, сколько реально образовывается отходов – условно, тот минимум, за который все платят и при превышении которого у вас должен взиматься более высокий тариф. Создать систему раздельного сбора с соответствующей инфраструктурой», – сказал Буцаев в интервью РБК.

Глава РЭО уточнил, что в регионах, где будет введен раздельный сбор мусора, пока сложно отследить, «кто какой выбросил мусор», в отличие от Европы, где система мониторинга налажена. По словам Буцаева, в России разделяется около 7% отходов, а к 2024 году, согласно национальному проекту «Экология», обработку должны проходить 60% мусора.

В 2019 году в России началась мусорная реформа, в рамках которой в регионах создаются операторы, которые контролируют работу с отходами. Также в регионах создаются схемы по образованию и утилизации мусора. Буцаев 19 сентября говорил, что в России не хватает мощностей для утилизации мусора. «Суммарная мощность объектов, которые введутся в текущем году в эксплуатацию, – 6,7 млн т в год обработки и 1,4 млн т по утилизации. По объектам утилизации у нас нехватка около 1 млн т», – привел данные глава «Российского экологического оператора».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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