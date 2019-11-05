Непонятно, куда компании направляют свой мусор: неплатежи юрлиц за вывоз отходов достигают 70%

Ситуация с неплатежами за вывоз бытовых отходов продолжает ухудшаться. В то время как население стало лучше платить за вывоз мусора, юридические лица предпочитают не тратиться. Об этом заявил глава «Российского экологического оператора» Денис Буцаев.

По его словам, уровень неплатежей за вывоз мусора со стороны населения составляет от 20 до 35%, а со стороны юрлиц – 65-70%. «В отношении физических лиц мы видим улучшение ситуации. В отношении юридических лиц ничего не меняется, и это нас серьезно настораживает. За полгода ситуация в некоторых регионах ухудшилась», – рассказал Буцаев в интервью РБК.

Глава госкомпании предлагает ужесточить ответственность компаний и найти «иные формы работы с юридическими лицами в плане заключения договоров». Сейчас бизнес не испытывает стойкого желания заключать договоры на вывоз мусора с региональными операторами. «Например, вы образовываете мусор, куда вы его дели – непонятно. Кто за это платит – как раз понятно: население», – указывает Буцаев.

Собираемость платежей за вывоз отходов должна составлять не менее 90%. Однако достижение этого показателя отложится еще минимум на пять-восемь месяцев, подчеркнул глава «Российского экологического оператора».

Впрочем, пока рано говорить о том, что многие региональные мусорные компании находятся на грани банкротства. Из-за неплатежей у операторов есть «кассовые разрывы», которые покрываются из разных источников, в том числе за счет региональных субсидий. Но если проблема сохранится, то придется пересмотреть существующую экономическую модель.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.11.19

Маткапитал не берут как взнос по льготной ипотеке из-за медлительности ПФР. / Аналитики назвали страну с самым быстрым ростом экономики. / Норвегия, Украина, Черногория и Албания продлили антироссийские санкции. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»