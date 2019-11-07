Малый и средний бизнес в России оказались на грани стагнации

Значение индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) снизилось до 50,9 пункта, что фактически указывает на остановку роста деловой активности в данном сегменте. Такой вывод содержится в исследовании Промсвязьбанка, «Опоры России» и агентства Magram Market Research, сообщает РБК.

Отметим, что значение индекса выше 50 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50 – снижение. Индекс на уровне 50 пунктов говорит о стагнации. В первом и втором кварталах текущего года индекс составлял 52 пункта. Важнейшие компоненты индекса – объемы продаж и инвестиций, доступность финансирования и кадры.

Аналитики отмечают, что есть и положительные тенденции. В частности, индекс доступности финансирования, после трех кварталов стагнации начал расти и составил 52,2 пункта после 49,8 кварталом ранее. Одновременно выросло число компаний, которые нуждаются в кредитах. Доля компаний, которым вообще не требуется дополнительное финансирование, сократилась за год с 72 до 56%.

По мнению экспертов, на доступности финансирования для бизнеса положительно сказалось снижение ключевой ставки ЦБ – с 7,75% в июне до 6,5% в октябре. Это способствовало снижению ставок по кредитам со стороны банков, пояснил руководитель блока «средний и малый бизнес» Промсвязьбанка Константин Басманов в материалах к исследованию.

Индекс является регулярным замером бизнес-настроений в сегменте микро-, малых и средних предприятий. Он основан на данных опроса руководителей компаний малого и среднего предпринимательства и является индикатором экономической ситуации, который обновляется ежеквартально. Напомним, по данным индекса RSBI, на начало 2019 деловая активность российского малого и среднего бизнеса демонстрировала рост.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.11.19

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