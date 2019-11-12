В Госдуме предложили вернуть старый пенсионный возраст для части россиян

В Госдуме предложили кабмину вернуть жителям Дальневосточного федерального округа старый возраст выхода на пенсию – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Руководитель думского комитета по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов пояснил, что жители региона с суровыми климатическими условиями заслуживают особых привилегий. Парламентарий отметил, что отток жителей из северных регионов значительно вырос после пенсионной реформы. По его мнению, чтобы люди туда «приезжали и оставались», им необходима особая мотивация. «Одним из ее элементов мог бы стать пересмотр параметров пенсионной системы», – полагает Харитонов. По его оценке, данная мера обойдется госказне в более чем 16 млрд рублей, пишут «Известия».

В правительстве настроены скептически к законопроекту и отказались поддержать инициативу в нынешнем виде. В заключении вице-премьера, главы аппарата правительства Константина Чуйченко отмечается, что на его реализацию потребуются дополнительные ассигнования из федерального бюджета в объеме 16,2 млрд рублей, однако «в нарушение требований статьи Бюджетного кодекса РФ источники и порядок финансирования нового вида расходных обязательств не определены».

По мнению замдиректора «Центра политических технологий» Алексея Макаркина, власти не одобрят идею, поскольку она вызовет возмущение других регионов с тяжелыми климатическими условиями – они тоже могут потребовать преференций. Эксперт заявил, что кроме программы «Дальневосточный гектар» необходимы новые стимулы, которые привлекали бы население на эти территории.

В то же время глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев полагает, что данный вопрос следует детально изучить. По его мнению, необходимо выяснить, по каким причинам люди уезжают с Дальнего Востока и будет ли снижение пенсионного возраста для них стимулом остаться. Политолог при этом отметил, что программа по привлечению новых жителей «Дальневосточный гектар» пока себя не оправдала.

С 1 января 2019 года в России запустили пенсионную реформу, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста для мужчин (65 лет) и женщин (60 лет). Соответствующий закон президент РФ Владимир Путин подписал 3 октября 2018 года. Между тем результаты соцопросов показали, что против пенсионной реформы выступают до 90% жителей России. В десятках регионов страны прошли массовые акции протеста.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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