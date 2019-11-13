Аналитики назвали главные тревоги россиян

В России уверенность потребителей в третьем квартале 2019 года достигла максимума впервые за последние четыре года, свидетельствуют результаты глобального исследования потребительского доверия The Conference Board и Nielsen. Как передает РБК, в распоряжении которого имеются результаты онлайн-опроса, в нем приняли участие более 32 тыс. респондентов из 64 стран мира.

Опрос показал, что в июле-сентябре текущего года индекс потребительского доверия в России вырос на 4 пункта по сравнению с предыдущим кварталом и составил 73 пункта. Последний раз значение индекса было выше только в четвертом квартале 2015 года. Тогда он составлял 74 пункта.

Аналитики отмечают, что индекс растет третий квартал подряд. По словам директора по аналитике и консалтингу «Nielsen Россия» Марины Волковой, потребительские настроения улучшились по всем показателям, из которых складывается индекс, на фоне замедления инфляции и заявлений о росте располагаемых доходов.

Социологи отметили рост числа тех, кто с оптимизмом оценивает перспективы на рынке труда. Таковых оказалось почти четверть (24%), что больше на 4 пункта по сравнению со вторым кварталом 2019 года. Кроме того, стало больше россиян, по мнению которых пришло время тратить деньги (24%, рост также на 4 пункта). Число тех, кто ожидает «хороших» или «отличных» финансовых перспектив в ближайшие полгода тоже увеличилось, но на 1 пункт до 34%.

Главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров, комментируя складывающуюся ситуацию, был осторожен в оценках. По его словам, улучшение уверенности потребителей не означает начала новой тенденции, когда экономика будет расти за счет потребительского спроса, потому что фундаментальных изменений в плане устойчивого роста зарплат и доходов потребителей пока нет.

По данным The Conference Board и Nielsen, число россиян, которые уверены, что страна находится в рецессии, увеличилось: в третьем квартале об этом сказали 79% респондентов, тогда как во втором так думали только 77%.

Аналитики констатируют, что настроения, связанные с состоянием экономики, ухудшились: в третьем квартале 23% опрошенных заявили, что для них состояние экономики – причина беспокойства (на 5 пунктов больше, чем во втором квартале). Если в апреле-июне россияне больше всего переживали о здоровье (29%), то сейчас о состоянии здоровья беспокоились меньше – 23%. Такая же ситуация, когда экономика и здоровье беспокоили людей одинаково сильно, была и в третьем квартале 2018 года.

Рост цен на еду стал беспокоить россиян в июле-сентябре 2019 года меньше, чем в предыдущем квартале, хотя причиной тревоги его назвали большинство – 25% респондентов (во втором квартале – 27%). Среди других поводов для беспокойства – увеличение тарифов на электроэнергию и газ (24%). Также каждый десятый россиянин переживает из-за нарушения баланса работы и личной жизни.

Москва, Иван Гридин

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