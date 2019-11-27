Пенсионная реформа не решила проблему дефицита кадров в России

Российские работодатели жалуются на недостаток квалифицированных кадров. Сложнее всего найти нужных специалистов в медицинской, строительной и информационной отраслях. При этом компании не спешат нанимать сотрудников предпенсионного возраста. Таким образом, пенсионная реформа не снизила напряженность на рынке труда.

По данным опроса международной рекрутинговой компании Hays, 78% российских работодателей ожидают сложностей с наймом сотрудников в следующем году, пишет «Коммерсант». Первая причина – дефицит подходящих специалистов. Каждая пятая компания опасается конкуренции за кадры с другими игроками рынка. 19% жалуются на то, что люди требуют слишком больших зарплат.

Чаще всего не хватает квалифицированных специалистов в медицинской, строительной и информационной отраслях, а также сельского хозяйства и девелопмента. Проще всего найти подходящего на должность сотрудника в сфере продаж бытовой электроники, в финансовой и нефтегазовой отраслях и в логистике.

35% работодателей готовы обучать стажеров и постоянных сотрудников, 28% видят возможность увеличить зарплаты или перевезти нужных специалистов из других подразделений компании. Подавляющее большинство фирм не видят решения проблемы в повышении возраста выхода на пенсию. 96% компаний не стали больше нанимать сотрудников предпенсионного возраста. Хотя при обсуждении пенсионной реформы в 2018 году одним из аргументов «за» было как раз расширение рынка труда России.

По словам экспертов, наибольшим спросом как в 2019-м, так и в 2020 году будут пользоваться профессии, связанные с цифровой трансформацией бизнеса. Компании готовы «перекупать» ценных специалистов и «выращивать» собственных, привлекая их из других отраслей.

Половина работодателей будут нанимать специалистов в рамках замены нынешних сотрудников, другая половина планируют увеличить численность персонала. При этом высокая зарплата остается основным мотиватором для соискателей, однако далеко не все компании готовы повышать оплату труда, а некоторые даже хотят ее сократить.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.11.19

Умерла девочка с острым лейкозом, мама которой просила курганцев оставаться людьми. / В России создадут единую систему для борьбы с воровством денег с карт. / В Солнечном построили две новые улицы. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»