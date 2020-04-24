Фонда национального благосостояния хватит на два года

Экономисты Deutsche Bank оценили, на сколько хватит Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфина. По словам экспертов, при цене 15 долларов за баррель российской нефти Urals резервы исчерпаются через два года. Если стоимость черного золота поднимется до 30 долларов, средств ФНБ хватит на шесть лет.

Аналитики исходили из того, что текущий размер ФНБ составляет порядка 120 млрд долларов. При текущих обменных курсах ликвидная часть российских резервов эквивалентна примерно 9 трлн рублей, передает РБК со ссылкой на обзор Deutsche Bank.

«При Urals по 15 долларов этих средств будет достаточно, чтобы покрывать дефицит нефтегазовых доходов в течение чуть более двух лет. Но этот срок будет ближе к шести годам, если Urals будет стоить 30 долларов», – пишут аналитики.

Оценка в целом совпадает с подсчетами Минфина России. В этом году выпадающие нефтегазовые доходы российского бюджета, которые нужно компенсировать из ФНБ, превысят 2 трлн рублей, исходя из средней цены 20 долларов за баррель Urals. Исходя из этого, резервов хватит на три года. 19 апреля министр финансов Антон Силуанов оценил, что средств ФНБ хватит на пять лет (до 2024 года) при текущих ценах на нефть.

Ситуация осложняется пандемией коронавируса. Власти вынуждены направлять средств на борьбу с инфекцией. По оценке правительства, на 17 апреля стоимость принятых антикризисных мер достигла 2,1 трлн рублей.

Берлин, Зоя Осколкова

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