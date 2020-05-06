Глава Минфина пояснил, почему нельзя раздать деньги россиянам

Министр финансов России Антон Силуанов объяснил отказ от раздачи денег населению. По его словам, такое было бы возможным в случае, если бы в стране печатались валютные резервы. Задача властей заключается в оказании помощи тем, кто в этом действительно нуждается, подчеркнул министр.

«Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и «с вертолета деньги разбрасывать», потратить триллионы рублей. Но ведь задача не соревноваться, кто больше потратит, а помочь тем, кто в первую очередь нуждается в поддержке», – рассказал Силуанов в интервью газете «Ведомости».

По мнению главы Минфина, нельзя раздавать деньги всем подряд. Помощь нужно оказывать предпринимателям в целях сохранения рабочих мест, а также гражданам для оплаты первоочередных расходов на питание, жилье и кредиты.

При этом Силуанов напомнил, что в настоящее время в России действуют различные меры поддержки для малого бизнеса. В частности, предприниматели получили шестимесячные отсрочки по налогам и кредитам, по арендным платежам, беспроцентные кредиты на зарплату, а также гранты в размере МРОТ на сотрудника.

«Вы говорите МРОТ – это мало, но для малых предприятий, если брать белые зарплаты, это 70% от фонда оплаты труда, не так уж и мало получается, – отметил министр. – Да, кто-то платил в конвертах, но это уже на совести этих компаний».

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 05.05.20

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