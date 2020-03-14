Силуанов: коронавирус для российской экономики страшнее, чем падение цен на нефть

Снижение цен на нефть приведет к дефициту федерального бюджета в 0,9% ВВП. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил глава минфина РФ Антон Силуанов, выступая сегодня на внеочередном заседании Совета Федерации.

По его словам, при действующих котировках нефти нефтегазовые доходы бюджета РФ сократятся ориентировочно на два триллиона рублей. Значительная часть из этих средств должна была поступить в Фонд национального благосостояния. «Который не будет пополняться», – отметил Силуанов.

В то жен время, вместо запланированных 0,8% профицита, в бюджете РФ возникнет дефицит в пределах 1% ВВП. «По нашим оценкам это будет 0,9 процентных пункта», – уточнил министр.

«Если падают цены на нефть, мы защищены от изменений бюджетных планов и в целом экономика у нас адаптируется», – заверил Синуанов, пояснив, что нефтяные компании за прошедшие годы накопили серьезные»подушки безопасности».

При этом глава минфина РФ подчеркнул, что ситуация с распространением коронавируса на экономику РФ влияет серьезнее, чем рухневшие цены на нефть. «Это касается целого ряда отраслей – перевозчиков, туризма, торговли, и это сильнее влияет на динамику экономического развития. Правительство РФ сейчас готовит комплекс предложений, чтобы нивелировать действие этого негативного фактора», – сообщил он.

По его оценке, инфляция останется в пределах предыдущего прогноза – на уровне четырех процентов.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 14.03.20

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