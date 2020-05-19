Нерабочий апрель обвалил экономику России почти на 30%

Минфин России представил предварительную оценку исполнения федерального бюджета за январь-апрель 2020 года. Согласно документу, номинальный валовой внутренний продукт России в апреле, когда был объявлен режим нерабочих дней, чтобы не допустить распространения коронавируса в стране, рухнул на 28% по сравнению с аналогичными показателем годичной давности и составил 6,3 трлн рублей. Это на 2,4 трлн рублей меньше, чем в апреле прошлого года.

По сравнению с мартом текущего года номинальный ВВП страны (определяется в текущих ценах) в апреле сократился примерно на 30%. В 2019 году российский ВВП составлял 110 трлн рублей.

По оценке ряда экспертов, реальный ВВП страны в апреле (рассчитывается в ценах с учетом инфляции) мог упасть на 20%. В частности, такой прогноз РБК дал управляющий директор УК «Агидель» Виктор Тунев. Отмечается, что на апрельский провал в экономике оказали влияние не только карантинные меры, но и резкое падение нефтяных цен. Российская нефть Urals в апреле стоила в среднем $18,2 за баррель, тогда как год назад – $71,5.

Как сообщал «Новый День», аналитики, опрошенные «Центром развития» НИУ ВШЭ, ожидают, что падение ВВП России во втором квартале может достигнуть почти 17%. При этом прогноз годового спад ВВП ухудшен с -2% до -4,3%. Восстановление экономики до докризисного уровня произойдет не раньше середины 2022 года, прогнозируют эксперты.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 19.05.20

Стратегия Швеции в борьбе с Covid-19 не принесла результатов. / Куйвашев отложил открытие ТЦ из-за вспышки Covid-19 в логистической компании «Красного и белого». / В Югре ОПГ обворовала «дочку» Газпрома на миллионы рублей. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»