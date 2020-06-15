«Много, но не драматично»: власти оценили реальную безработицу в России

Число официально зарегистрированных безработных в России увеличилось до 2 млн 424 тыс. человек. Об этом заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков на онлайн-совещании президента РФ Владимира Путина о реализации мер поддержки экономики и социальной сферы. По его словам, за два минувших месяца численность безработных в стране выросла на 1 млн 50 тыс. человек.

Между тем, судя по заявлению министра, прирост числа безработных в июне снижается по сравнению с апрелем и маем. По его словам, с середины апреля и до конца мая в среднем в неделю 220 тыс. граждан регистрировались в качестве безработных, а в июне этот показатель составил 155 тыс. человек в неделю. «Таким образом, рост численности официально зарегистрированных безработных замедлился», – заключил министр. Котяков при этом уточнил, что в апреле было зарегистрировано свыше 450 тыс. безработных граждан, а в мае вдвое больше – свыше 930 тыс.

Глава Минтруда также заявил, что фактическая численность безработных в России (с учетом не только людей, оставшихся без работы и зарегистрированных в службах занятости), согласно данным Росстата, к 1 июня превысила 4,5 млн человек.

Котяков ожидает, что стабилизация на рынке труда в России наступит в четвертом квартале 2020 года, а пик по численности официально зарегистрированных безработных будет пройден в третьем квартале.

Президент России Владимир Путин в свою очередь отметил, что безработица в стране выросла до 6%. «У нас было 4,5%, а сейчас в районе 6%. Поэтому все-таки она растет у нас. На это нужно обращать внимание», – указал глава государства. Впрочем, по его оценке, это «не так драматично, как во многих других странах, где безработица скакнула под 11-15%».

Ранее основатель сервиса Superjob Алексей Захаров высказал мнение, что в настоящее время без работы в стране остаются «порядка 10 млн. человек». По его прогнозу, к завершению лета этот показатель может взлететь вдвое. «К осени цифра может вырасти до 20 млн», – отметил эксперт в комментарии «Интерфаксу».

По оценке Конфедерации труда России, общая безработица в стране на фоне коронавирусного кризиса достигла 8 млн человек.

Минэкономразвития РФ прогнозирует, что по итогам 2020 года безработица в России вырастет с 4,6% в декабре прошлого года до 5,7%, что станет максимальным показателем с 2011 года. Напомним, в 2011 году уровень безработицы составил 6,5%.

Москва, Наталья Петрова

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