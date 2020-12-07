Коронакризис вынудил россиян затянуть пояса – больше всех снизили траты москвичи

Жители России сократили расходы в январе-сентябре текущего года в среднем на 15,2 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Сильнее всех в условиях коронакризиса затянули пояса москвичи – они снизили траты на 49,3 тыс. рублей.

Значительно экономят и жители других регионов. Так, жители Магаданской области за девять месяцев 2020 года урезали расходы на 47,8 тыс. рублей, жители Ямало-Ненецкого автономного округа – на 42 тыс. рублей, Якутии – на 30 тыс. рублей, Свердловской области – на 29 тыс. рублей, приводит данные исследования ТАСС. Далее в рейтинге бережливых идут жители Приморского края, сократившие траты на 23,4 тыс. рублей, Московской области – 23,36 тыс. рублей, Санкт-Петербурга – 22,8 тыс. рублей, Ханты-Мансийского АО – 22,2 тыс. рублей и Хабаровского края – 21,5 тыс. рублей.

Согласно данным исследования, во многих регионах доходы россиян в период пандемии существенно уменьшились. Самые ощутимые финансовые потери понесли жители Подмосковья – их доходы в январе-сентябре в среднем упали на 19,9 тыс. рублей. Кроме того, сильно сократились доходы жителей Свердловской области – минус 12,4 тыс. рублей, Дагестана – 9,6 тыс. рублей, Северной Осетии -9,4 тыс. рублей. Заметно меньше денег стало на руках у населения Тюменской (-8,5 тыс. рублей) и Омской (-8,1 тыс. рублей) областей, Башкирии (-7,8 тыс. рублей), Хабаровского края (-6,7 тыс. рублей), Карачаево-Черкесии (-5,6 тыс. рублей) и Липецкой области (-5,5 тыс. рублей).

В то же время, как показало исследование, в 15 регионах номинальный прирост доходов населения за девять месяцев составил больше 10 тыс. рублей совокупно за девять месяцев. Больше всего выросли доходы в Ямало-Ненецком АО – на 51,7 тыс. рублей. На Чукотке доходы увеличились на 42,5 тыс. рублей, в Мурманской области – на 40,7 тыс. рублей, в Сахалинской области – на 25,7 тыс. рублей, в Ненецком АО – на 23,7 тыс. рублей. У жителей Магаданской области прирост доходов составил 22,2 тыс. рублей, у жителей Коми – 18,2 тыс. рублей, Камчатки – 18 тыс. рублей, Амурской области – 14,5 тыс. рублей. Топ-10 регионов-лидеров по росту доходов замыкает Санкт-Петербург (плюс 13,5 тыс. рублей).

Ранее сообщалось, что россияне за неделю с 23 по 29 ноября поставили антирекорд по объему потребительских расходов, сократив их на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таковы данные, полученные проектом SberIndex. Аналитики отмечают, что падение стало сильнейшим с мая. Наименьшие траты прежде были зафиксированы только в первые два месяца весны, когда в стране ввели ограничительные меры на фоне пандемии коронавируса.

По итогам ноября в целом потребительские расходы россиян сократятся в годовом выражении на 9,9%, что сделает этот месяц одним из худших для ретейлеров в 2020 году, прогнозируют эксперты. Более значительное падение расходов было зарегистрировано только в апреле (на 26,2%) и мае (на 16,8%).

Москва, Наталья Петрова

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