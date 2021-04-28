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Среда, 28 апреля 2021, 16:32 мск

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Вода в бутылках подорожает на 15% в 2021 году

Цены на бутилированную воду до конца года вырастут до 15%. Причина в изменении требований к упаковке и колебаниях курса рубля, сообщил президент Союза производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) Максим Новиков.

Рост цен ожидается на все безалкогольные напитки в пределах 10-15%. По мнению Новикова, свою роль сыграет и введение в начале 2022 года стопроцентной ответственности за упаковку.

«На горизонте года существуют предпосылки роста цен на 10-15%», – приводит его слова ТАСС.

Глава «Союзнапитки» пояснил, что подорожание прежде всего ударит по производителям. Каждый раз, когда цены растут даже на 1%, потребительская активность снижается на 1,5%, отчего страдает бизнес.

«Многие производители очень часто берут на себя большую часть подобных издержек. В 2020 году совместно с коллегами из ретейла мы предпринимали все усилия, чтобы максимально сдерживать рост цены на полке на нашу продукцию», – добавил Новиков.

В январе Роскачество нашло признаки фальсификата у четверти образцов бутилированной воды.

Москва, Наталья Рязанова

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