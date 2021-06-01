Государственный долг России вырос на 700 млрд рублей

За первый квартал текущего года государственный долг России увеличился до 17% ВВП. Об этом говорится в докладе Счетной палаты об исполнении федерального бюджета за январь-март 2021 года.

«По предварительным данным, за первый квартал 2021 года государственный долг Российской Федерации увеличился на 741 290,4 млн рублей, или на 3,9%, и по состоянию на 1 апреля 2021 года составил 19 681 692,6 млн рублей (17% прогнозируемого объема ВВП)", – говорится в документе, опубликованном на сайте СП.

Согласно докладу внутренний долг вырос на 683 млрд рублей, или на 4,6%, до 15,434 трлн рублей. Его доля в общем объеме российского госдолга выросла с 77,9% до 78,4%.

В то же время внешний долг снизился в долларовом эквиваленте на 598,3 млн долларов, или на 1,1%, и достиг 56,1 млрд долларов. В рублевом эквиваленте внешний долг увеличился с начала года на 58,3 млрд рублей, или на 1,4%, составив 4,247 трлн рублей.

По данным СП, расходы бюджета на обслуживание госдолга в первом квартале 2021 года выросли на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 238,5 млрд рублей.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 01.06.21

Хакеры взломали крупнейшего в мире производителя мяса. / Банки говорят об ипотечном буме и готовятся повышать ставки. / «Воруют массово»: член СПЧ обвинил МТС в торговле персональными данными своих клиентов. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»