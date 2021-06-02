Накопления, пережившие коронакризис, пали жертвой кризиса экономического: Доля россиян со сбережениями снизилась вдвое

В России почти в два раза сократилась доля граждан, которые имеют накопления. Привычка откладывать деньги по состоянию на май 2021 года осталась только у четверти россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного страховой компанией «Росгосстрах жизнь».

С февраля текущего года доля россиян, которые делают сбережения, снизилась в 1,6 раза, пишут «Известия». Сейчас 25% копят деньги, а три месяца назад их было 40%. В то же время каждый пятый гражданин планирует начать формировать накопления в будущем, говорится в исследовании.

Каждый четвертый обладатель сбережений в России держит в качестве отложенной суммы 50-100 тысяч рублей, а каждый шестой – свыше 500 тысяч. От 100 тысяч до 200 тысяч рублей удалось скопить каждому десятому, а от 200 до 300 тысяч рублей хранят у себя 8% имеющих сбережения россиян. Порядка 6% рассказали, что держат про запас от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, а еще 13% не стали раскрывать размер своих накоплений.

Большая часть россиян откладывают деньги без конкретных планов, «на всякий случай», но среди конкретных целей наиболее популярные – на покупку недвижимости или автомобиля, на образование детей, на путешествие. Из числа пожилых граждан свыше трети (37%) откладывает деньги на личные цели, такие как переезд, покупка недвижимости, лечение, похороны.

В Центробанке дали совет, в какой форме целесообразно хранить накопления. «Сбережения имеет смысл хранить в ликвидной и надежной форме, например, в виде банковского вклада (депозита), который предполагает государственные гарантии сохранности и защищает накопления от инфляции, или в виде ОФЗ – самых надежных бумагах на российском фондовом рынке», – заявил представитель регулятора. При этом в Банке России не считают инвестирование способом сбережения денег, так как клиент всегда принимает на себя риск потери вложенных средств в случае неудачного развития событий на рынке.

Аналитики связали сокращение доли людей, откладывающих деньги, с динамикой зарплат. Цены растут куда быстрее, чем заработки россиян. В результате граждане встали перед выбором: сокращать уровень потребления или раскупоривать кубышку. Таким образом, накопления, пережившие коронакризис, пали жертвой кризиса экономического, заключили эксперты.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 02.06.21

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