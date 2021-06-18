Цены на красную икру в России подскочат на треть

Стоимость красной икры в России может вырасти на 30% по сравнению с прошлым годом. Такой прогноз дал руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

По словам эксперта, объем красной икры, добытой в путину 2021 года, покроет внутренний спрос. Предположительно, на рынок поступит около 18 тысяч тонн продукта, а спрос колеблется на уровне 12-15 тысяч тонн ежегодно. «Однако цены уже пошли вверх и этот тренд сохранится, к осени розничные цены могут вырасти на 30% по сравнению с прошлым годом», – сообщил Савельев «Интерфаксу».

Уже сейчас наблюдается повышение стоимости в рознице на Дальнем Востоке. Лососевая путина стартовала только 1 июня, но продавцы подняли цены и на прошлогодние запасы. Так в Петропавловске-Камчатском икра чавычи подорожала до 6,5 тыс. руб. за кг, кижуча – до 5,8 тыс. руб., нерки – до 5,5 тыс. руб.

В середине июля стоит ожидать незначительной корректировки цен. Впрочем, сильного снижения стоимости не произойдет. Сейчас наблюдается дефицит в главных регионах реализации красной икры – в Москве и Санкт-Петербурге.

Лососевая путина в России продлится до октября. По прогнозу специалистов отрасли, вылов лососей в этом году оставит более 460 тыс. тонн. Большую часть этого объема планируется добыть на Камчатке.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 18.06.21

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