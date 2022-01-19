Российский рынок акций продолжил падение после сильнейшего обвала накануне

Российский рынок акций на открытии торгов в среду продолжил снижение на фоне геополитических рисков. Накануне фондовый рынок РФ пережил сильнейший обвал котировок за все время пандемии коронавируса. По мнению аналитиков, одной из главных причин стала геополитическая напряженность на фоне отсутствия диалога России и Запада и планы США по усилению санкционного давления.

Утренняя сессия открылась небольшим ростом индекса Мосбиржи – на 0,34%, до 3340,39 пункта – в рамках коррекции после сильного падения во вторник. Спустя непродолжительное время индекс Мосбиржи перешел к снижению.

По состоянию на 09:59 мск, индекс Мосбиржи падал на 1,57% – до 3276,58 пункта. До этого он снижался на 3,03%, до 3228,22 пункта. Накануне индекс Мосбиржи по итогам основной сессии обвалился на 6,5% – до 3328,94 пункта.

Акции «Газпрома» падают на 2,64%%, бумаги Сбербанка – на 1,8%, акции «Норникеля» теряют 2,29%, «ВКонтакте» – 4,65%.

Российский фондовый рынок снижается на фоне продолжающегося роста мировых цен на нефть. Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE Future дорожают на 1,88% – до $88,11 за баррель. Американская нефть WTI с поставкой в феврале растет в цене на 2,08%, до $86,05 за баррель.

Доллар США в ходе валютных торгов по состоянию на 09:42 мск растет на 3 копеек, до 76,94 рублей, евро – на 11 копеек, до 87,21 рублей.

Москва, Наталья Петрова

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