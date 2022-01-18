«Черный понедельник»: на Мосбирже усилился обвал котировок

Сегодня на российском фондовом рынке произошел крупнейший за время пандемии коронавируса обвал котировок. Как передает корреспондент РИА «Новый День», к 17:40 мск индекс Мосбиржи обвалился на 6,12%, упав ниже 3 350 пунктов, РТС – на 6,73% – ниже 1 400 пунктов.

Как сообщал «Новый День», к 15:20 мск индекс Мосбиржи опускался на 5,4%, индекс РТС – на 6%, откатившись к показателям годичной давности. Как отмечают аналитики, одной из главных причин стала геополитическая напряженность на фоне отсутствия диалога России и Запада и планы США с новым санкционным давлением.

Москва, Анастасия Смирнова

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