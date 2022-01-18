Котировки рухнули: Московская биржа пережила крупный обвал

Сегодня во второй половине дня на российском фондовом рынке произошел обвал котировок. К 15:20 мск индекс Мосбиржи обвалился на 5,4%, индекс РТС рухнул на 6%, откатившись к показателям годичной давности. Как отмечают аналитики, одной из главных причин стала геополитическая напряженность на фоне отсутствия диалога России и Запада и планы США с новым санкционным давлением.

«Российский рынок начал основную сессию вторника с умеренного снижения, но ближе к середине дня темпы падения укорялись до -2%. Сейчас индекс МосБиржи ушел в минус уже на 5,4%. В аутсайдерах оказались бумаги потребительского сектора, под давлением остаются и представители финансового сектора – отраслевые индексы обвалились на 5%», – отмечается в обзоре «БКС-Экспресс».

«Российский рынок продолжает снижение, которое стартовало в четверг и было спровоцировано ростом геополитической напряженности между Москвой и Западом. Для полноценного разворота российского рынка нужны четкие признаки улучшения отношений между сторонами, а пока повышенная волатильность на отечественном рынке сохранится», – пояснили аналитики.

Динамику слабее рынка демонстрируют отраслевые индексы финансового, металлургического и электроэнергетического секторов. На 11,8% рухнули акции «Распадской», на 8% – «Россетей», более 6% в минус ушли бумаги Сбербанка, «АЛРОСА», «Мечела». Существенные потери несут акции ВТБ, ФСК ЕЭС, Интер РАО, «Энел Россия», Мосбиржи, «Норникеля», «Русала», ММК, НЛМК и ОГК-2.

На уровне с рынком курсируют отраслевые индексы транспортного сектора. Чуть лучше рынка смотрятся отраслевые индексы телекоммуникационного и нефтегазового секторов. Но и здесь есть свои аутсайдеры. Более 5% в минус опустились акции «Новатэка» и «Газпрома».

Москва, Анастасия Смирнова

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