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Вторник, 21 июня 2022, 08:31 мск

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Минфин предложил создать запасы золота и драгоценных камней для мобилизационных нужд

Фото: FreePik

Министерство финансов РФ предложило создать резерв драгоценных металлов и камней, предназначенных для мобилизационных нужд страны. Об этом сообщается в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

В настоящее время в законодательстве отсутствует механизм пополнения и использования ценностей Госфонда, которые необходимы для удовлетворения потребностей страны в области поддержания обороноспособности, экономической и финансовой безопасности.

«Принятие и реализация законопроекта позволят выделить в составе Госфонда России запасы драгоценных металлов и драгоценных камней в качестве мобилизационного ресурса Российской Федерации», – говорится в пояснительной записке к документу.

При этом решения об использовании запаса в указанных выше целях, по мнению авторов инициативы, должен принимать президент России.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Минфин РФ

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