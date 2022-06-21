Минфин предложил создать запасы золота и драгоценных камней для мобилизационных нужд

Министерство финансов РФ предложило создать резерв драгоценных металлов и камней, предназначенных для мобилизационных нужд страны. Об этом сообщается в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
В настоящее время в законодательстве отсутствует механизм пополнения и использования ценностей Госфонда, которые необходимы для удовлетворения потребностей страны в области поддержания обороноспособности, экономической и финансовой безопасности.
«Принятие и реализация законопроекта позволят выделить в составе Госфонда России запасы драгоценных металлов и драгоценных камней в качестве мобилизационного ресурса Российской Федерации», – говорится в пояснительной записке к документу.
При этом решения об использовании запаса в указанных выше целях, по мнению авторов инициативы, должен принимать президент России.
Москва, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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