Дивидендов не будет: акции «Газпрома» обвалились более чем на 30%

Акционеры «Газпрома» не утвердили выплату дивидендов за 2021 год. Решение было принято сегодня, 30 июня, на годовом собрании акционеров газового холдинга. На этом решении акции компании на Московской бирже в моменте рухнули на 30,22%, следует из данных торгов. По состоянию на 11:12 мск, ценные бумаги падали в пределах 23,84%. Мосбиржа приостановила торги акциями «Газпрома»

Ранее, в мае совет директоров «Газпрома» рекомендовал одобрить выплату рекордных в истории компании дивидендов – 52,53 рубля на акцию. Общий размер дивидендных выплат должен был составить 1,243 трлн рублей, что соответствовало бы дивидендной политике компании. То есть, на дивиденды должно направляться не менее 50% скорректированной чистой прибыли. В 2021 году этот показатель достиг 2,487 трлн рублей.

Комментируя решение по дивидендам, зампредседателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов заявил, что акционеры сочли нецелесообразным выплачивать часть прибыли в текущей ситуации.

«Приоритетами «Газпрома» в настоящее время являются реализация инвестиционной программы, включая газификацию регионов Российской Федерации, и подготовка к предстоящей зиме. И, безусловно, мы должны быть готовы выполнить обязательства по выплате налогов в повышенном размере», – добавил он. Слова Садыгова приводятся в официальном телеграм-канале газовой компании.

Также акционеры «Газпрома» избрали новый состав совета директоров копании. В него вошли Андрей Акимов, Виктор Зубков, Денис Мантуров, Виталий Маркелов, Виктор Мартынов, Владимир Мау, Алексей Миллер, Александр Новак, Дмитрий Патрушев, Михаил Середа и Николай Шульгинов.

Добавим, что на фоне обвала котировок акций «Газпрома» индекс Мосбиржи падает на 5,32%, индекс РТС – на 4,38%. «Голубые фишки» торгуются в минусе. Так, акции «Норникеля» упали на 3,13%, «Сбербанка» – на 3,34%, Лукойла – на 2,09%, Яндекса – на 5,39%.

Москва, Наталья Петрова

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