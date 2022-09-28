Повышение тарифов ЖКХ разгонит инфляцию в России

Повышение тарифов ЖКХ в декабре приведет к росту инфляции в России. Об этом сообщается в исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

«Эффект на годовую инфляцию от внепланового повышения тарифов в пределах 9% составит около 1 процентного пункта на конец 2022 года к показателю годом ранее и 0,5 п.п. на конец 2023 года», – приводит результаты исследования РБК.

Кроме того, индексация тарифов ЖКХ скажется на реальных располагаемых доходах граждан. По мнению аналитиков, эффект будет примерно тем же, что и на инфляцию, но со знаком минус.

«Для десятипроцентной группы россиян с наиболее низкими доходами эффект будет сильнее на 0,1-0,2 процентных пункта, чем для среднего домохозяйства», – отметил директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов.

Как ранее сообщал «Новый День», тарифы ЖКХ для населения в России проиндексируют с 1 декабря в среднем на 9%. Это будет второе повышение в этом году. Стоимость коммунальных услуг выросла 1 июля, уровень индексации составил в среднем на 4%. Правительство РФ приняло решение о переносе следующего повышения с 1 июля 2023 года.

Москва, Зоя Осколкова

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