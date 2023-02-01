Банки могут потерять до 250 млрд за пять лет из-за цифрового рубля

Цифровой рубль должен стать третьей формой денег наряду с наличными и безналичными рублями. От нововведения выиграют ретейлеры, при этом потери банков могут составить до 250 млрд рублей, прогнозируют аналитики.

ЦБ начал разработку цифрового рубля осенью 2020 года. Эмитентом новой разновидности денег станет сам регулятор. Крипторубль будет иметь форму цифрового кода и храниться на электронных кошельках в Банке России – в отличие от безналичных денег, которые лежат на счетах в коммерческих банках. Кредитные организации станут посредниками между регулятором и клиентами и обеспечат доступ граждан к операциям с цифровым рублем. Тестирование цифрового рубля на реальных клиентах должно начаться в 2023 году, пишет РБК.

«Цифровой рубль обещает стать одной из главных новаций платежной системы страны в 2023 году и позволит России закрепить позиции мирового лидера с точки зрения финансовых систем и инструментов, но рынку предстоит период адаптации», – считают в «Яков и партнеры». При внедрении цифрового рубля затраты на обслуживание платежей снизятся, а главными выгодоприобретателями этой меры станут ретейлеры. Потребители и банки, наоборот, могут потерять часть доходов.

Общий выигрыш для ретейлеров от снижения эквайринговых комиссий может составить не менее 80 млрд рублей в год. Для сравнения: эквайринговые комиссии по картам в среднем составляют 0,5-3% от стоимости товара, а комиссии за прием цифровых рублей могут составлять 0,4-0,7%. Однако, чтобы ретейлеры могли получить такую экономию, необходимо сделать цифровой рубль востребованным у покупателей и переложить часть выгоды ретейлеров на конечных потребителей.

Москва, Зоя Осколкова

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