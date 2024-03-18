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Понедельник, 18 марта 2024, 14:41 мск

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Счетная палата РФ выявила в 2023 году нарушения на два триллиона рублей

В прошлом году Счетная палата провела более 300 проверок и выявила нарушений и недостатков на общую сумму 2,11 трлн рублей. Об этом говорится в отчете о работе СП за 2023 год.

«В 2023 году Счетная палата завершила 332 мероприятия. По итогам этих проверок выявлено 4 849 нарушений и недостатков на общую сумму 2 110 млрд рублей, – сообщается на сайте ведомства. – В денежном выражении наибольшая доля приходится на нарушения требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету и бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности – 627 фактов нарушений на сумму 1 565,7 млрд рублей, или 74,2 %».

По итогам контрольных мероприятий объектам аудита направлено 260 представлений об устранении выявленных нарушений. Инспекторы СП также возбудили 132 дела об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых к ответственности привлечено 126 должностных лиц. В результате в бюджеты всех уровней возвращены 26,4 млрд рублей.

Значительное внимание в 2023 году уделялось аудиту формирования и исполнения бюджета. По итогам проверок было выявлено 1719 фактов нарушений. Второй значимый блок нарушений связан с осуществлением госзакупок. По итогам 2023 года в этой сфере Счетная палата выявила 772 факта нарушений, говорится в отчете.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Счетная палата РФ

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