Правительство РФ отменило экспортные пошлины на уголь

Правительство РФ отменило пошлины на вывоз энергетического угля и антрацита на период с 1 мая по 31 августа 2024 года. Как пояснила пресс-служба кабинета министров, это решение направлено на поддержку предприятий угольной отрасли.

«Гибкие экспортные пошлины на вывоз каменного угля с привязкой к курсу рубля действовали с 1 марта. Размер пошлины – от 4 до 7% в зависимости от курса национальной валюты. При курсе менее 80 рублей за доллар пошлина нулевая», – уточнили в правительстве.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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