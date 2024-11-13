Росстат констатировал замедление экономического роста

В России замедляется экономический рост. Как следует из предварительной оценки Росстата, индекс физического объема валового внутреннего продукта в третьем квартале текущего года относительно соответствующего прошлогоднего периода составил 103,1%.

Согласно данным статистического ведомства, во втором квартале рост ВВП оценивался 104,1%, что, в свою очередь ниже уровня первого квартала, когда индекс физического объема валового внутреннего продукта по сравнению с прошлогодним периодом составлял 5,4%.

Парламентская оппозиция в Госдуме связывает такую ситуацию политикой «удушения» производственного сектора с помощью повышение ключевой ставки Центрального банка, которая в октябре была увеличена до 21% годовых. Депутаты заявляют, что таким образом ЦБ следует инструкциям Международного валютного фонда (МВФ) и провоцирует кризис в отечественной экономике.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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