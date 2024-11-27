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Среда, 27 ноября 2024, 21:03 мск

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Россия намерена наращивать поставки газа через Казахстан

Россия планирует наращивать поставки газа через территорию Казахстана. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в Астане по итогам переговоров с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.

«С прошлого года газ из России прокачивается через территорию Казахстана в соседний Узбекистан. И такие поставки мы будем наращивать», – цитирует главу государства «Интерфакс».

Президент РФ отметил, что российско-казахстанское сотрудничество в области энергетики развивается планомерно. «Благодаря деятельности Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) через территорию России и российскую портовую инфраструктуру на Черном море проходит основной объем казахстанской нефти, экспортируемой на внешние рынки. В свою очередь российская нефть с территории Казахстана направляется в Китай. При этом наша страна импортирует казахстанский уголь, осуществляются взаимные поставки электроэнергии», – пояснил Путин.

Астана, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Путин Владимир

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