Мировые цены на нефть резко подорожали на фоне ударов Израиля по Ирану. Стоимость «черного золота» превысила $75 за баррель.

В частности, на лондонской бирже ICE котировки североморской нефти марки Brent поднялись почти на 8% и превысили отметку в $75 за баррель. Фьючерсы на американское «черное золото» марки WTI подорожали до $73 за баррель.

Ранее в ночь на пятницу Израиль нанес серию ударов по ядерным объектам Ирана. Тегеран заявил о подготовке ответных мер, после чего в израильской прессе появились данные о массированной атаке дронами со стороны Тегерана.

Лондон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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