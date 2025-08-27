В Венгрии анонсировали скорое возобновление поставок нефти из России по «Дружбе»

Поставки нефти из России в Венгрию по нефтепроводу «Дружба», который на прошлой неделе подвергся атаке вооруженных формирований Украины, будут восстановлены 28 августа. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, которые приводит ТАСС, ситуация обсуждалась по телефону с первым заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным, который сообщил, что после долгих усилий найдено технологическое решение, которое позволит возобновить поставки нефти в Венгрию уже завтра, 28 августа.

Предполагается, что сначала подача «черного золота» будет осуществляться в тестовом режиме и меньшими объемами.

Напомним, на прошлой неделе ВСУ атаковали беспилотниками и ракетами инфраструктуру нефтепровода «Дружба» на российской территории. Поставки нефти в Венгрию и Словакию были приостановлены.

Будапешт – Москва, Анастасия Смирнова

