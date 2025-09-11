российское информационное агентство 18+

Четверг, 11 сентября 2025, 09:00 мск

Цены на картошку в рознице упали ниже уровня 2024 года

В ассоциации «Руспродсоюз» сообщили о падении средних розничных цен на картофель в России ниже прошлогодних. Там отметили, что это произошло впервые за год.

По данным на 9 сентября, килограмм картошки стоит в среднем 43,7 рубля, что на 15% ниже показателей 2024 года.

«Снижению цен способствует расширение предложения на рынке ввиду активной уборочной кампании», – объяснил зампредседателя правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов (цитата по ТАСС).

Меж тем средние оптовые цены на картофель находятся на уровне 16,9 рубля за килограмм. За месяц картошка подешевела на 5,1%, а за год – на 21,5%.

Леонов ожидает дальнейшего снижения цен на картофель в ближайшее время.

Напомним, по данным Минэкономразвития РФ, в августе инфляция в России замедлилась на 0,4% до 8,14% в годовом выражении. Цены на продовольственные товары в августе снизились на 0,91% в месячном выражении. Сильнее всего за август подешевели картофель (-30%), свекла столовая (-26%), капуста и морковь (-25%), при этом подорожали огурцы (+12%).

Москва, Наталья Петрова

